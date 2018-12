Praha - Čeští florbalisté zvítězili na mistrovství světa v Praze nad Švýcarskem 6:4 a vyhráli základní skupinu A. Hattrickem se pod výhru nad obhájci bronzu podepsal útočník Adam Delong. Ve čtvrtek od 19:30 čeká svěřence finského trenéra Petriho Kettunena ve čtvrtfinále souboj s vítězem duelu mezi Dánskem a Estonskem.

Češi po nedělním zaváhání s Lotyšskem a porážce 3:4 získali jistotu postupu mezi nejlepší čtyři až díky výhře Němců nad Lotyši a s vědomím snadnějšího vývoje turnaje dokázali Švýcary zdolat potřetí za sebou. Ve dvanáctém souboji na šampionátech se jim to podařilo teprve počtvrté.

Z první branky se radovali Švýcaři, když po 98 vteřinách zužitkoval Maurerovu přihrávku Christoph Meier. Ve čtvrté minutě zamířil Langer do tyče, ale o pět minut později už domácí výběr odpověděl. Po kombinaci Ondruška a Dóži usměrnil balónek do branky osamocený Delong.

Hned za osm sekund zafungovala souhra z Tatranu Střešovice a po Benešově akci se trefil šestnáctiletý Langer. Nejmladší český hráč na MS v historii se radoval z premiérové branky a druhého bodu na turnaji.

Za 38 sekund bylo vyrovnáno. Maurer krásně zadovkou uvolnil Riediho, který se trefil ze vzduchu k levé tyči. Za dalších 28 sekund slavili Češi opět vedení. Ondruškův tečovaný pokus vyrazil Pascal Meier před Delonga, který skóroval podruhé v utkání.

V dalším průběhu se hrálo opatrněji. V polovině utkání šel pykat Delong, ale Češi své první oslabení na turnaji ubránili. Hned po návratu na hřiště mohl Delong dovršit hattrick, ale švýcarský gólman zasáhl. Švýcaři se ubránili při Grafově trestu.

Dlouhé čekání na gól ukončili po 35 vteřinách závěrečné části Švýcaři. Jiří Bauer chybně rozehrál od levého mantinelu, nejproduktivnější hráč historie MS Matthias Hofbauer přihrál Zauggovi, který vyrovnal. Ve 43. minutě opět udeřil český tým. Veltšmíd dlouhou přihrávkou našel před brankou Beneše, který pohotově skóroval.

Při Hartmannově vyloučení zvýšil po Dóžově přihrávce z brankoviště kapitán Jendrišák. Ve 48. minutě po Pražanově pokusu trefil odkrytou branku Delong a dovršil hattrick. Nejlepší český střelec si vylepšil bilanci na svém premiérovém šampionátu na sedm branek.

Při Garčarově vyloučení Souček kryl Hofbauerův pokus a Krbcův únik v oslabení zneškodnil Pascal Meier. V 58. minutě při švýcarské power play sice ještě překonal Součka Berry, ale výhru Kettunenův výběr nepustil.

Finové porazili v závěrečném utkání v základní skupině B Norsko 9:1 a zajistili si po Švédsku, Švýcarsku a Česku přímý postup do čtvrtfinále. Úřadující mistři světa skončili druzí za Švédskem, které rozdrtilo rekordním výsledkem turnaje Dánsko 25:0 a netratilo ani bod.

Švédy čeká v pátek v boji o semifinále úspěšnější ze souboje mezi Lotyšskem a Slovenskem, Finové se utkají s vítězem duelu mezi Německem a Kanadou. Švýcaři narazí na Norsko, či Austrálii a česká reprezentace na Dánsko, nebo Estonsko.

Jednačtyřicetiletá finská legenda Mika Kohonen si připsal dvě asistence a v historických tabulkách se dotáhl s celkem 50 přihrávkami na šampionátech na rekordmana Emanuela Antenera, bývalého útočníka Švýcarska. Kohonen už vládne historickým tabulkám s 11 starty na MS i s 57 odehranými zápasy.

Hlasy po utkání:

Petri Kettunen (trenér ČR): "V prvním zápase s Němci jsme byli opravdu hodně nervózní a projevilo se to i na hřišti. Druhém utkání to bylo lepší, ale Lotyšsko hrálo excelentní florbal a nebyli jsme schopni ho porazit. Dnes už jsme hráli tak, jak česká reprezentace umí. Každé střídání jsme odpracovali, jen tak můžeme být úspěšní. Delong na sobě hodně pracuje každý den. Mezinárodní florbal je trošku odlišný než domácí ligy. Když makáte, jako to dělá on, tak šance přijdou. Je opravdu efektivní, hodně si teď věří a přináší to výsledky."

Adam Delong (útočník ČR, autor hattricku): "Kluci mají neuvěřitelné oči, musím je pochválit. Vychází to z psychické pohody, zvykl jsem si na tu atmosféru a už nejsem tolik nervózní. Hledám si pozice, je tam i trocha štěstí. Chtěl bych poděkovat Němcům, ale jsem rád, že jsme zápas se Švýcary zvládli a ukázali, že umíme hrát florbal. Doufám, že se připravíme i na čtvrteční zápas, nepodceníme ho a podáme co nejlepší výkon."

Filip Langer (útočník ČR): "Konečně jsme zahráli to, co bychom měli. Ukázali jsme, že Česko není tým, který patří někam dolů, a umíme hrát světový florbal. Myslím, že si dlouhodobě na Švýcary věříme, a teď se to ukázalo. Po gólu to ze mě trošku spadlo a byl jsem fakt rád, že to tam spadlo. Myslím, že jsem tím dost pomohl týmu. Nemůžu se koukat na to, že mi je šestnáct. Dal jsem gól, od toho jsem tady. Soupeřům je to úplně jedno, kolik mi je, takže u mě to musí být stejné."

Matěj Jendrišák (kapitán ČR): "Po nedělním zápase jsme si řekli, že se pro nás situace v zásadě nezměnila. Švýcary jsme chtěli porazit. Samozřejmě nám spadl kámen ze srdce, když Němci vyhráli a věděli jsme, že můžeme hrát o první místo. Jsem rád, že jsme proměnili přesilovku a že jsem dal gól. V předchozích zápasech jsem měl taky plno střel, ale většinou šly do gólmana, takže v tomhle směru jsem rád, že jsem ho dal, protože to byl gól na 5:3 ve zlomové přesilovce."

Skupina A: ČR - Švýcarsko 6:4 (3:2, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 9. Delong (Dóža), 9. Langer (Marek Beneš), 11. Delong (Ondrušek), 43. Marek Beneš (Veltšmíd), 46. Jendrišák (Dóža), 48. Delong (M. Pražan) - 2. Ch. Meier (Maurer), 10. Riedi (Maurer), 41. Zaugg (M. Hofbauer), 58. Berry (Braillard). Rozhodčí: Heinola, Marttinen (oba Fin.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 5942.

ČR: Souček - Kisugite, Němeček, Garčar, M. Pražan, J. Bauer, Garčar, Veltšmíd - Curney, Jendrišák, D. Šebek - Delong, Dóža, Ondrušek - Marek Beneš, Langer, Rýpar - od 32. navíc M. Krbec. Trenéři: Petri Kettunen, Milan Fridrich, Radek Sikora a Akseli Ahtiainen.

Švýcarsko: P. Meier - Graf, Berry, Bischofberger, Heller, Bürki, Camenisch - Rüegger, Braillard, Laely - Maurer, Ch. Meier, Riedi - Zaugg, Hartmann, M. Hofbauer. Trenéři: David Jansson, Esa Jussila a Luan Misini.

Konečná tabulka:

1. ČR 3 2 0 1 19:13 4 2. Švýcarsko 3 2 0 1 24:10 4 3. Německo 3 1 0 2 11:27 2 4. Lotyšsko 3 1 0 2 11:15 2

Skupina B:

Norsko - Finsko 1:9 (0:3, 0:1, 1:5)

Branky: 48. Hjemgard - 4. a 44. S. Johansson, 8. a 43. Pylsy, 15. a 59. Piha, 33. Lastikka, 55. Kapanen, 57. Kailiala.

Švédsko - Dánsko 25:0 (13:0, 4:0, 8:0)

Branky: 7., 9., 11., 15., 20. Galante Carlström, 8. z tr. střílení, 8., 33. a 58. K. Nilsson, 14., 29., 32. a 45. Nilsberth, 5. a 54. Adriansson, 40. a 59. Gustafsson, 12. Sundstedt, 12. J. Samuelsson, 16. Wilhelmsson, 18. Palmén, 49. Sjögren, 52. Östholm, 56. Enström, 57. Jonsson.

Konečná tabulka:

1. Švédsko 3 3 0 0 39:5 6 2. Finsko 3 2 0 1 20:7 4 3. Norsko 3 1 0 2 11:21 2 4. Dánsko 3 0 0 3 4:41 0

Skupina C:

Thajsko - Austrálie 3:4 (1:1, 0:3, 2:0).

Konečná tabulka:

1. Estonsko 3 3 0 0 26:12 6 2. Austrálie 3 2 0 1 13:16 4 3. Polsko 3 1 0 2 10:10 2 4. Thajsko 3 0 0 3 9:20 0

Skupina D:

Slovensko - Singapur 18:2 (7:0, 6:0, 5:2), Japonsko - Kanada 2:14 (1:8, 0:3, 1:3).

Konečná tabulka:

1. Slovensko 3 3 0 0 45:6 6 2. Kanada 3 1 1 1 21:18 3 3. Singapur 3 1 1 1 15:27 3 4. Japonsko 3 0 0 3 8:38 0

Program play off MS v Praze:

Středa 5. prosince:

Předkolo play off:

10:00 Lotyšsko - Slovensko (O2 arena),

12:45 Dánsko - Estonsko (O2 arena),

15:30 Norsko - Austrálie (Aréna Sparta - Podvinný mlýn),

18:30 Německo - Kanada (Aréna Sparta - Podvinný mlýn).

Čtvrtek 6. prosince:

O 13.-16. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

09:30 Singapur - Thajsko,

12:30 Polsko - Japonsko.

O 9.-12. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn):

15:30 poražený Norsko/Austrálie - poražený Lotyšsko/Slovensko,

18:30 poražený Německo/Kanada - poražený Dánsko/Estonsko.

Čtvrtfinále (O2 arena):

16:30 Švýcarsko - vítěz Norsko/Austrálie,

19:30 ČR - vítěz Dánsko/Estonsko.

Pátek 7. prosince:

09:30 o 15. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn),

12:30 o 13. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn),

15:10 čtvrtfinále: Švédsko - vítěz Lotyšsko/Slovensko (O2 arena),

15:30 o 11. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn),

18:00 čtvrtfinále: Finsko - vítěz Německo/Kanada (O2 arena),

18:30 o 9. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn).

Sobota 8. prosince:

11:00 o 5.-8. místo: poražený Švédsko/vítěz Lotyšsko-Slovensko - poražený Švýcarsko/vítěz Norsko-Austrálie (Aréna Sparta - Podvinný mlýn),

13:00 o 5.-8. místo: poražený ČR/vítěz Dánsko-Estonsko - poražený Finsko/vítěz Německo - Kanada (O2 arena),

16:00 semifinále: vítěz ČR/vítěz Dánsko-Estonsko - vítěz Finsko/vítěz Německo - Kanada (O2 arena),

19:00 semifinále: vítěz Švédsko/vítěz Lotyšsko-Slovensko - vítěz Švýcarsko/vítěz Norsko-Austrálie (O2 arena).

Neděle 9. prosince:

10:00 o 5. místo (O2 arena), o 7. místo (Aréna Sparta - Podvinný mlýn),

13:00 o 3. místo,

16:00 finále.