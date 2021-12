Florbalisté nechtějí odjet z MS s prázdnou, Marek Beneš věří v bronz

Helsinky - Stejně jako před pěti lety na mistrovství světa v Rize musel útočník Marek Beneš strávit semifinálovou porážku s Finskem po gólu v poslední minutě. Čtyřiadvacetiletá opora ale věří, že se tým kouče Petriho Kettunena do sobotního duelu o třetí místo se Švýcarskem oklepe a dosáhne na bronz.

"Asi teď to bude bolet víc, ale jen chvíli, protože zítra hrajeme o třetí místo. Nesmíme se v tom šťourat a extra to hodnotit. Být skleslí můžeme být až po turnaji... Teď máme necelý den na přípravu, musíme se připravit. Motivace je obrovská. Tým jsme udělali skvělý, hodně mi parta přirostla k srdci a myslím si, že nikdo nechce odjet s prázdnou," řekl Beneš. Spolu s ním prožili ze současného kádru zklamání v Rize také kapitán Tom Ondrušek a obránce Ondřej Němeček.

Beneš po Ondruškově přihrávce zařídil v přesilové hře vedení 2:0 a českému výběru se dařilo dlouho s vítězi minulých dvou šampionátů držet dobře rozehranou partii. "Musíme takhle hrát, sebevědomě. Pokud bychom zalezli a odpalovali balonky, tak vůbec nemáme šanci na úspěch. Klíč je v tom dobře bránit, ale na míčku hrát sebevědomě. Věřím, že když podáme výkon jako dneska, odvezeme si bronz," prohlásil Beneš.

"Musíme zapomenout. Pár z nás má zkušenosti se zápasem o třetí místo, nemyslím si, že je to nějak psychicky dramatické. Od té doby, co přijedeme na hotel, už nebudeme skleslí, budeme se připravovat na zítra, není v tom žádná věda. Je to další zápas, trošičku těžší, když se prohraje teď, ale je to mistrovství světa," konstatoval.

Češi ve druhé třetině ztratili dvoubrankový náskok po trefách Justuse Kainulainena a Petera Kotilainena. "První gól byla střela z dálky, druhý bohužel po chybě. Nemyslím si, že by výkon byl nějak diametrálně odlišný od toho stavu 2:0, když jsme vedli. Pořád si myslím, že obrana byla dobrá. To, že jsme dostali gól po individuálních chybách, to se prostě stane," prohlásil Beneš.

Po jeho vyloučení ve 44. minutě Češi ubránili nerozhodný stav 2:2 i v oslabení, ale nakonec v závěru inkasovali. "O to prohra bolí víc, protože kdybychom prohráli 1:6 a neměli jsme šance, tak to takhle nebolí. Teď je to hodně hořké, šancí jsme měli dost. Skvěle chytal Lukáš Bauer, ten nás držel v zápase. Byl to krásný zápas, o to je to horší," prohlásil Beneš.

Po brance Samiho Johanssona v čase 59:11 měli ještě Češi v poslední sekundě standardku z rohu a po Benešově přihrávce ze vzduchu stihl vystřelit Tom Ondrušek, ale vyrovnat se mu nepodařilo. "Někdo říkal, že to byla tyčka... Jsem to tam nahodil, a když jsem viděl, že ten míček jde o kousek vedle, tak se mi honily hlavou hrozné věci...," popsal Beneš pocity po definitivní ztrátě naděje.

Pochválil brankáře Lukáše Bauera, který pochytal spoustu nebezpečných pokusů Finů. "Je famózní celý turnaj, bez něj by se nám hrálo hůř. Můžeme mu stejně jako na celém turnaji poděkovat, že nás držel ve hře. O to víc to mrzí," doplnil Beneš a pochvaloval si atmosféru zápasu.

"Užil jsem si ji strašně, i když nebyla v náš prospěch. Když to bylo 2:0, bylo až neskutečný, že bylo ticho, hala byla zaskočená. Kdyby to vydrželo déle 2:0, budou ještě nervóznější. Pak bylo vidět, že když dali první gól, odšpuntovali v hledišti peklo, měli to už pro sebe trochu jednodušší," dodal Beneš.