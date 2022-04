Florbalisté Mladé Boleslavi touží po obhajobě, Tatran chce titul po sedmi letech

Praha - Florbalisté Mladé Boleslavi budou při své páté účasti v superfinále útočit na obhajobu triumfu z loňska a celkově třetí titul. Při návratu vyvrcholení superligy do pražské O2 areny po pěti letech vyzvou v sobotu od 17:00 Tatran Střešovice. Nejúspěšnější klub historie se při omlazení kádru dostal do superfinále poprvé od roku 2015, kdy po výhře právě nad Mladou Boleslaví 7:6 po samostatných nájezdech získal 16. titul.

Mladá Boleslav triumfovala premiérově v roce 2018. V této sezoně ovládla pošesté za sebou základní část a v play off vyřadila ve čtvrtfinále Liberec 4:0 na zápasy a v semifinále Spartu (4:2). Kouč Petr Novotný bral sérii se Spartou jako dobrý test pro domácí vrchol. Na soupisce má čtrnáct hráčů, kteří už na zlato dosáhli, a zraněný útočník Jan Natov i Jakub Gruber slavili v roce 2015 i na straně Tatranu.

"Pro přípravu na ten jediný zápas o titul jsem rád za ta prohraná utkání. Nevím, jak je to dlouho, ale my jsme podle mě pět šest let v sérii neztratili jediný zápas a popravdě nám to úplně neprospívalo směrem k tomu rozuzlení. Teď jsme zápasy ztratili a museli jsme v týmu nějaké věci nastavit jinak a reagovat na situaci. Pro mě to byla také nová zkušenost a myslím si, že nás určitě připravila na superfinále dobře," řekl Novotný.

"Obecně by měly těžké věci člověka nebo tým posílit. Před sezonou k nám přišlo pár nový hráčů a hned za začátku se zranil Naty (Natov). Museli jsme to nějak zpracovat. Nakonec můžeme být rádi, že jsme základní části vyhráli a v play off se soupeři znají. Sparta měla velké ambice, nám se kupily problémy, ale tým se semknul a nakonec jsme to zvládli. Opticky to může působit jako naše nejtěžší sezona v Boleslavi, ale jsme v nejdůležitějším utkání sezony a těším se na to," uvedl útočník Milan Tomašík, který převzal po Natovovi kapitánskou pásku.

Střešovice skončily v dlouhodobé části druhé o bod za Středočechy a v play off přešly přes Black Angels (4:0) a úřadujícího vicemistra Vítkovice (4:1). "Znamená to pro Tatran, že se podařilo vrátit zpátky na tu křivku. Před třemi čtyřmi roky to šlo výsledkově dolů, tak řada lidí říkala, jestli bude vůbec play off, ale my jsme té cestě věřili. Teď přišla odměna. Je dobré, že jsme se dostali zpátky mezi nejlepší týmy," řekl kouč Střešovic a bývalý reprezentační útočník Milan Fridrich, který o posledním titulu Tatranu rozhodl vítězným nájezdem.

Jako jediný ze současného kádru Střešovic byl u triumfu v roce 2015 útočník Marek Beneš a návrat do boje o titul si užívá. "Jsem velmi hrdý. Současná parta v Tatranu si prošla hodně špatnými sezonami. Většina mančaftu byla u generační obměny, která začala před několika lety, a od té doby většinou přicházela vypadnutí ve čtvrtfinále. Nebylo to snadné období a asi jsme v ročníku těžili z toho, že jsme si zažili horší časy. O to je mužstvo teď silnější. Navíc ho doplnily posily a mladí hráči, což dělá kvalitní a na svůj věk i hodně zkušený mix," řekl webu Českého florbalu čtyřiadvacetiletý Beneš.