Florbalisté M. Boleslavi obhájili titul, ženy FBC Ostrava slaví premiérový

Praha - Florbalisté Mladé Boleslavi obhájili titul v superlize. Vítěz základní části porazil v superfinále v pražské O2 areně před 10.865 diváky Tatran Střešovice 2:1 v prodloužení. V čase 62:05 rozhodl o celkově třetím triumfu Středočechů v historii Daniel Šebek. Pražané při své první superfinálové účasti od roku 2016 na 17. triumf nedosáhli. Florbalistky FBC Ostrava vyhrály v superfinále v pražské O2 areně nad Chodovem 4:2 a získaly premiérový titul.

"My dnes musíme být šťastní za výsledek a můžeme být spokojení i se zápasem. Náš plán vyšel jednoznačně, šancí bylo dostatek, obrana byla pevná. Škoda neproměněných přesilovek, které nám mohly dát psychický klid. Mohli jsme si tam udělat nějaký gólový polštář. Nakonec v prodloužení jsme měli tři gólovky, třetí tam padla. Takže ohromná radost a jsem hrozně pyšný na hráče," řekl trenér Mladé Boleslavi Petr Novotný, jehož tým se dostal do Poháru mistrů, o který v minulých dvou sezonách kvůli koronaviru nehrál.

Otevřít skóre mohl v 6. minutě Tatran při vyloučení Jiří Curneyho, při kterém David Šimek trefil horní tyč. V čase 13:26 se radovali naopak Středočeši. Jakub Bína našel zpoza branky u pravé tyče nepokrytého Matěje Pěničku, který dostal balonek za Lukáše Kříže. Za minutu a půl mohl vítěz základní části zvýšit, ale Střešovicím pomohla po střele Patrika Suchánka tyč.

Střešovice se ubránily při dvou oslabeních, nejdříve ještě v závěru první části při trestu Filipa Eliáše a v polovině druhé třetiny při vyloučení Martina Šindeláře. Těsně po vypršení trestu sice po Suchánkově přihrávce překonal Kříže od pravého mantinelu Tomašík, ale po trenérské výzvě Tatranu gól neplatil. Adam Hemerka totiž akci rozehrál ze standardní situace nepovoleným dvojdotekem, což sudím Liboru Gavlasovi a Lukáši Mikulovi potvrdil videozáznam.

"Já jsem si všiml při rozehře, že rozehrál nadvakrát. Takže naštěstí jsem si vzpomněl, že mezitím nebylo přerušení. Nakonec se nám podařilo přemluvit rozhodčí, kteří nám to původně nechtěli uznat. Byl jsem si poměrně jistý, i když jsem neviděl záznamy. Takže jsem byl v pohodě. ale přišlo mi, že to bylo zbytečně dlouhé. Asi pro hráče to bylo víc nepříjemné. Ale naštěstí pro nás dopadlo dobře, takže to na hráče nemělo vliv. Ale ono to tempo zápasu ani předtím nebylo velké," řekl kouč Tatranu Milan Fridrich k dlouhému zkoumání situace.

V 36. minutě po sérii šancí na obou stranách byli blíže gólu opět Mladoboleslavští, ale Pěničkův pokus zamířil do pravé tyče. Nakonec slavili 23 sekund před pauzou Střešovičtí vyrovnání, když při Hemerkově trestu doklepl po střele Marka Beneše za Lukáše Bauera balonek Šimek.

"Celkově to pro nás byla skvělá sezona. Bohužel poslední krok jsme neudělali, ale snad do příští sezony si z toho vezmeme trošku ponaučení a budeme lepší. Chtěl bych se omluvit všem fanouškům, kteří tady byli, protože ten florbal byl hrozný. Kdybychom k tomu přistoupili aktivněji, bylo by víc gólů a hrál by se atraktivnější florbal. Atmosféra byla skvělá. Když se něco takového podaří zorganizovat, tak je to super," prohlásil útočník Šimek.

Ve třetí třetině se Tatran ubránil při trestu Marka Beneše, který potom ve své dobré šanci minul branku. Na stranu aktivnějších Pražanů mohl v poslední minutě základní hrací doby strhnout vedení Šimek, ale Bauer úspěšně zasáhl. Prodloužení se ještě snažil na druhé straně odvrátit Milan Tomašík.

Na začátku nastavení minul osamocený Petr Koláčný, ale nakonec nemusel litovat. Po Tomašíkově přihrávce rozhodl střelou ze středu Šebek. "Je to nádhera. Krásný pocit po gólu. Budu si to pamatovat asi navždycky," prohlásil Šebek.

"Určitě jsem hrdý na tým, kluci odvedli báječnou práci. Kdyby to cinklo na zlatou, byla by to krásná tečka. Ale tenhle tým má na to, aby se o to porval příště, už v tom bude větší zkušenost. Příště si to musíme víc pohlídat. Všichni se na to těšili, i na O2 arenu. Možná škoda, že tohle kluci nezažívají častěji, protože je to velký zážitek. Věřím, že zúročí v dalších letech," dodal Fridrich, který v roce 2015 v nájezdech zajistil Tatranu poslední triumf.

Florbalistky FBC Ostrava porazily v superfinále Chodov a slaví premiérový titul

Florbalistky FBC Ostrava vyhrály v superfinále v pražské O2 areně nad Chodovem 4:2 a získaly premiérový titul. Dvěma góly se podepsala pod úspěch týmu trenéra Jakuba Robenka kapitánka Michaela Mlejnková. Pražanky počtvrté za sebou nedokázaly udělat poslední krok v boji o titul. V letech 2018, 2019 i loni podlehly v superfinále Vítkovicím.

"Obrovské štěstí. Říká se to vždycky, ale ono to nejde aktuálně popsat. Strašně moc si to užíváme. Je to obrovská odměna pro celý klub. Myslím si, že i po těch historických prohrách chlapů před několika lety je to obrovská odměna i pro vedení za to, co v Ostravě vybudovali a co máme za zázemí a podmínky. Teď konečně sportovní odměna. Já jsem teď aktuálně asi víc šťastný za lidi kolem sebe než za sebe samotného," prohlásil trenér FBC Ostrava Robenek.

První velkou šanci měly před 7923 diváků Ostravanky a Pavlína Bačová v úvodu trefila tyč. V 8. minutě se radoval z vedení Chodov. Kristýna Lechnerová našla volnou Elišku Trojánkovou, která bekhendem pod tělem prostřelila Veroniku Tomšovou. Severomoravanky byly v 17. minutě opět blízko gólu, ale po střele Nikoly Chalupové pomohla Janě Christianové horní tyč.

"Strašně to bolí. Tak jako pokaždé, když člověk prohraje. Ale myslím si, že jsme si za tu prohry mohly samy, protože jsme nehrály vůbec dobře. Myslím si, že jsme si to pokazily tím, že jsme nedávaly šance. Když vidím holky hrát v jiných zápasech nebo na tréninku, tak je to úplně něco jiného. Asi ta atmosféra, nebo že jsme byly ve finále..." řekla Christianová.

Ve druhé třetině nejdříve neproměnila další šanci Trojánková a ve 27. minutě po zisku balonku překonala Christianovou kapitánka Ostravanek Mlejnková střelou pod levou ruku. Chodov se pak ubránil při vyloučení Lechnerové, ale další přesilovou hru při trestu Karolíny Suché už využil. Linda Pudišová střelou z pravé strany z úhlu trefila přesně protější horní roh branky.

Chodov se snažil marně odpovědět a od 53. minuty měl po teči Mlejnkové střely Veroniky Rybičkové už dvoubrankovou ztrátu. Potom trefila tyč Vanessa Rebecca Keprtová a v čase 56:59 po přihrávce Magdalény Pláškové už snížila z brankoviště Suchá. Při power play ale trefila 17 sekund před koncem prázdnou branku Natalie Hurníková a pečetila triumf.

Chodov byl v superfinále pošesté za posledních sedm dohraných ročníku a uspěl jen v roce 2015, když dosáhl na svůj historický titul.

"Dnes to bylo z naší strany nedobré. Prostě jsme neukázali kvalitu, kterou v týmu máme. Prakticky jsme ani nenaznačili naše možnosti. V první třetině nás podržela Christy (Christanová), byli jsme ve hře, ale Ostrava byla lepší a my jsme cítili, že taháme za kratší konec. Snažili jsme to změnit, ale nějak se nám to dnes nepovedlo od začátku do konce. Nenašli jsme tam momenty, kdy bychom měli ten správný lauf a hráli to, co umíme," uvedl kouč Chodova Lukáš Procházka, který se stal novým koučem české reprezentace žen.

FBC Ostrava měl na kontě dosud v historii jen dva bronzové úspěchy. Robenek děkoval i ostravským fanouškům. "Já jsem byl překvapený, kolik tady bylo lidí. Obrovské poděkování pro ty naše lidi, protože za námi přijeli už na hotel a udělali tam super atmosféru, kde holky asi byly víc naměkko než tady v hale. I to nám pomohlo se s tím srovnat ještě nějakou hodinu před příchodem do haly a strašně moc nám pomohli v sérii s Vítkovicemi. Patří jim obrovské poděkování a velká část titulu jde za nimi," dodal Robenek.

Atmosféru v O2 areně si užila i Christianová. "Po tyhle zápasy florbal hrajeme, protože je to vždycky nádherná kulisa. V O2 areně před osmi tisíci diváky je to ohromný zážitek. I když to nevyšlo podle představ, tak jsme všichni rádi, že tu můžeme být. Je to oslava florbalu," dodala.

Superfinále play off Livesport superligy florbalistů:

Mladá Boleslav - Tatran Střešovice 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Pěnička (J. Bína), 63. D. Šebek (Tomašík) - 40. D. Šimek (Marek Beneš). Rozhodčí: Gavlas, Mikula.Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 10.865.

Konečné pořadí superligy v sezoně 2021/22:

1. Mladá Boleslav, 2. Tatran Střešovice, 3. Vítkovice, 4. Sparta Praha, 5. FbŠ Bohemians, 6. Chodov, 7. Black Angels, 8. FBC Liberec, 9. FBC Ostrava, 10. Panthers Otrokovice, 11. FBC Česká Lípa, 12. TJ Sokol Královské Vinohrady, 13. Sokoli Pardubice - baráž, 14. FBŠ Hattrick Brno - sestup.

Superfinále play off extraligy florbalistek:

Chodov - FBC Ostrava 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 8. Trojánková (Lechnerová), 57. Suchá (Plášková) - 27. Mlejnková, 36. Pudišová (P. Hudáková), 53. Mlejnková (Rybičková), 60. Hurníková. Rozhodčí: Petřík, Podlesný. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 7923.

Konečné pořadí extraligy v sezoně 2021/22:

1. FBC Ostrava, 2. Chodov, 3. Vítkovice, 4. Tatran Střešovice, 5. FbŠ Bohemians, 6. FBS Olomouc, 7. Tigers Start98 Kunratice, 8. Panthers Praha, 9. FBK Jičín, 10. Mladá Boleslav, 11. Židenice - sestup, 12. Bulldogs Brno - baráž.

Kanadské bodování play off:

1. Seemannová (Střešovice) 11 zápasů/22 bodů (10 branek + 12 asistencí), 2. Mlejnková (FBC Ostrava) 11/20 (12+8), 3. P. Hudáková (FBC Ostrava) 11/17 (9+8), 4. Buczeková (Vítkovice) 7/17 (6+11), 5. Želízková (Střešovice) 11/16 (10+6), 6. Chudá (Chodov) 12/16 (9+7), 7. Maroszová (Vítkovice) 8/15 (9+6), 8. Kopecká (Střešovice) 11/15 (8+7), 9. Zagórská (FBC Ostrava) 11/13 (9+4), 10. Keprtová (Chodov) 12/13 (4+9).