Praha - Čeští florbalisté na domácím mistrovství světa v Praze na medaili nedosáhli. V duelu o třetí místo prohráli svěřenci trenéra Petriho Kettunena se Švýcarskem 2:4. Zápas v O2 areně sledovala nejvyšší návštěva v historii, v hledišti bylo 16.112 diváků. Češi neuspěli se Švýcary v boji o bronz stejně jako na minulém šampionátu v roce 2016 v Rize.

Po šestém místě z roku 1998 a čtvrté pozici o deset let později skončili Češi i na třetí pokus na domácím turnaji pod stupni vítězů. I po 12. šampionátu tak tvoří jejich sbírku tři medaile - stříbro z roku 2004 a bronz z let 2010 a 2014.

Návštěva v O2 areně překonala letitý rekord na jednom utkání z roku 1996, kdy na finále premiérového MS ve Stockholmu mezi Švédskem a Finskem zavítalo 15.106 diváků.

V úvodu měli za český tým dobré šance Delong, Curney a Beneš, ale v deváté minutě otevřeli skóre Švýcaři. Po Veltšmídově ztrátě balónku nejproduktivnější hráč historie MS Matthias Hofbauer uvolnil Känziga, který zamířil do odkryté branky. Český tým neproměnil ve vyrovnání Bischofbergerovo vyloučení a ve 14. minutě si Conradovu přihrávku na Hofbauera srazil nešťastně nohou do vlastní branky Kisugite.

Čeští fanoušci se dočkali gólu v 19. minutě. Garčar po Benešově přihrávce sice minul odkrytou branku, ale balónek se od mantinelu odrazil před Rýpara, který bekhendem snížil. Ještě před pauzou po Součkově výhozu běžel sám na Pascala Meiera Dóža, ale švýcarský gólman udržel náskok.

Vyrovnání se domácí dočkali ve 34. minutě, kdy po přečíslení proměnil Dóžovu přihrávku Ondrušek. Vrátit vedení Švýcarům mohl osamocený Christoph Meier, ale Souček skvěle zasáhl. Hosté se dočkali 36 sekund před koncem, kdy Při Rýparově trestu zamířil přesně k pravé tyči Braillard.

Od 47. minuty už Kettunenův výběr prohrával o dvě branky. Dóžovi sebral míček Braillard a Riedi přesnou ránou nedal Součkovi šanci. Stav už nezměnila ani závěrečná power play českého týmu a Švýcaři v celkově sedmém duelu s Čechy o bronz popáté uspěli. Celkem mají ve sbírce osm medailí, jednu stříbrnou a sedm bronzových.

Hlasy po utkání:

Petr Kettunen (trenér ČR): "Sehráli jsme docela dobrý zápas, bohužel jsme udělali pár chyb, které Švýcarsko potrestalo. Oni hráli dobře, zasloužili si být za semifinále ve finále, ale zápasy nejsou vždycky férové. Byl to těsný zápas, rozhodovaly detaily. Celé mistrovství mělo excelentní atmosféru. Byl to úžasný zážitek a čest hrát před těmito lidmi. Užili jsme si to, bohužel jsme nedokázali víc než tohle. Je to trochu obrázek celých dvou let. Se Švýcary můžeme jednou vyhrát, pak prohrát, Finsko a Švédsko jsou pořád o kus před námi."

Lukáš Souček (brankář ČR): "Je to zklamání. Očekávání byla velká. Připadá mi, že jsme nenaplnili potenciál, jak jsme měli. Měli jsme na medaili. Během těch dvou let jsme hráli vyrovnané zápasy s nejlepšími týmy. Finové nás (v semifinále) do hry moc nepustili, odehráli to zkušeně. Moc jsme se do hry nedostali, nebyli jsme moc v tempu. Dneska už to bylo o něčem jiném, bylo tam nasazení a na Švýcary jsme si věřili. Neproměňovali jsme šance a já možná mohl chytit čtvrtý gól, nebyla to zas až taková šílená střela. Bylo to relativně zdálky, bohužel jedna střela asi rozhodla."

Milan Garčar (obránce ČR): "Trochu jsem myslel, že to je jiné než před deseti lety. Tehdy to byla rána v prodloužení, kterou jsme nečekali, teď to bylo přece jen trochu dál k té vysněné medaili. Ale výsledek je totožný, je to bolestivé. Doufal jsem, že se ten příběh nebude opakovat. Ve finále ten obrázek bude pro všechny jednoznačný - čtvrté místo. Bude se mluvit, že se to čekalo a v podstatě jsme neměli na víc. Já si to nemyslím, ale výsledky asi říkají všechno."

Matěj Jendrišák (kapitán ČR): "Dostali jsme laciné góly po chybách, byla tam zbytečná vyloučení. V útoku jsme nebyli schopní překonat výborného Pascala Meiera. I za stavu 2:3 se s tím zápasem dalo něco dělat stejně jako za stavu 2:4, protože to jsou pořád jen dva góly. Šli jsme rychle do šesti proti pěti, vytvořili si tlak, ale nevyšlo to."

ČR - Švýcarsko 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Rýpar (Garčar), 34. Ondrušek (Dóža) - 9. Känzig (Hofbauer), 14. vlastní Kisugite, 40. Braillard (Mendelin), 47. Riedi (Braillard). Rozhodčí: Söderman, Glenn Boström (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 16.112.

ČR: Souček - Kisugite, Němeček, Garčar, M. Pražan, Veltšmíd, Garčar, Suchánek, J. Bauer - Curney, Jendrišák, D. Šebek - Delong, Dóža, Ondrušek - Marek Beneš, Langer, Rýpar - M. Krbec, Tomašík. Trenéři: Petri Kettunen, Milan Fridrich, Radek Sikora a Akseli Ahtiainen.

Švýcarsko: P. Meier - Bischofberger, Heller, Graf, Berry, Bürki, Camenisch - Maurer, Ch. Meier, Mendelin - Riedi, Braillard, Laely - Känzig, Zaugg, M. Hofbauer. Trenéři: David Jansson, Esa Jussila a Luan Misini.