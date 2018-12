Praha - Čeští florbalisté chtějí v semifinále mistrovství světa v pražské O2 areně předvést životní výkon, zajistit si premiérovou medaili na domácí půdě a zahrát si podruhé v historii finále. Soupeřem svěřencům trenéra Petriho Kettunena bude v sobotu od 16:00 vítěz dnešního duelu mezi Finskem a Německem. Přestože výsledek budou znát až večer, chystají se na jednoznačné favority Finy.

S úřadujícími mistry světa, které dovedl k triumfu před dvěma roky v Rize právě Kettunen, vyhráli Češi ze 48 zápasů v historii jen tři a v dalších čtyřech uhráli remízu. Z devíti utkání na MS dokázali vyhrát v roce 2002 v Helsinkách a jednou remizovat.

"Tenhle zápas musíme odehrát jako životní. Dodržovat taktiku, jezdit v obraně. Věřím, že hala 'spadne', my se ale nesmíme zbláznit, musíme hrát jednoduchou hru. Oni jsou mistři, jdeme je sesadit z trůnu," řekl útočník Patrik Dóža a těšil se na podporu fanoušků v zaplněné O2 areně.

Kouč Finů Petteri Nykky, který dovedl Finsko k triumfům v letech 2008 a 2010, zařadil 14 šampionů z Kettunenova týmu z Lotyšska. Nechybí mezi nimi jednačtyřicetiletý Mika Kohonen.

"Nechci se nikoho dotknout, ale pár jejich hráčů je možná mimo formu a to nám může hrát do karet. Sice to jsou neskutečné legendy a velezkušení hráči, na druhou stranu můj osobní názor je, že jejich čas už přešel," uvedl Dóža.

Kettunen ale ví, že jeho bývalí svěřenci mohou ze zkušeností také hodně těžit. "Mají v týmu spoustu hráčů, kteří alespoň jednou vyhráli mistrovství, takže vědí, co to obnáší. Jsou velmi zkušení, což znamená, že se nebojí hrát důležitá utkání jako semifinále, protože vědí, jak k nim přistoupit. To je jejich velká síla," prohlásil Kettunen.

On sám na lavičce českého týmu na úspěch proti Finům čeká. Ze šesti zápasů si připsal šest porážek včetně výsledku 0:2 v boji o bronz na loňských Světových hrách ve Vratislavi.

Naposledy Češi porazili Finy v dubnu 2014 na Euro Floorball Tour v České Lípě 3:2 po nájezdech. O té doby dosáhli z 15 utkání na jednu remízu a 14 zápasů prohráli. Kettunen věří, že další úspěch může konečně přijít.

"Všechno je možné," uvedl. Den odpočinku navíc pro jeho tým ale podle něj nebude nijak rozhodovat. "Může se to zdát jako naše výhoda, ale myslím, že Finové odehrají s Německem tvrdý zápas, ale na nás budou připravení. O tom jsem přesvědčený."

Z české dravosti chce ale těžit. "Naši hráči jsou čerství, mladší, snad se budeme lépe pohybovat a hrát fyzičtěji. Je to bitva mezi zkušeností a mládím. Musíme najít určitou rovnováhu mezi tím a předvést proti nim co nejlepší výkon, jestli je chceme porazit, protože oni jsou zkušení a vědí, jak si s takovými situacemi poradit," dodal Kettunen.

Sestavu na semifinále ještě bude s asistenty Milanem Fridrichem, Radkem Sikorou a Akselim Ahtiainenem určovat. "Možná nějaké změny proběhnou, ale nikterak výrazné. Záleží to na tom, jestli jsou všichni zdraví. Promluvíme si s nimi a pak uvidíme. V brance bude Souček, to je jisté," doplnil kouč na adresu gólmanské jedničky, jež odchytá čtvrtý z pěti duelů na turnaji.

S Němci se český tým utkal v sobotu při vstupu do turnaje, a přestože třikrát prohrával, vyhrál jednoznačně 10:5. Z celkem 13 vzájemných duelů mají Češi na kontě 13 výher při celkovém skóre 121:19.

Druhé semifinále mezi Švýcarskem a vítězem utkání Švédsko - Lotyšsko se bude hrát v sobotu od 19:00. V neděli je na programu od 13:00 utkání o bronz a o tři hodiny později začne finále.

Češi skončili v roce 1998 na prvním domácím šampionátu šestí a o deset let později byli čtvrtí. Na historický úspěch dosáhli v roce 2004 v Curychu, kde získali stříbro. V letech 2010 v Helsinkách a o čtyři roky později v Göteborgu brali bronz.