Florbalisté chtějí v Helsinkách opět medaili, čekají na ni od roku 2014

Helsinky - Po čtvrtých mistrech z Rigy z roku 2016 a z Prahy o dva roky později se budou snažit čeští florbalisté vrátit na medailové pozice na mistrovství světa v Helsinkách, do kterého vstoupí v pátek v 18:30 SEČ proti Německu. Na historicky třináctém šampionátu budou útočit na čtvrtý cenný kov, z finské metropole si už před 11 lety odvezli bronz. Dalšími úspěchy jsou stříbro z roku 2004 z Curychu a Klotenu a třetí místo obsadili také před sedmi lety v Göteborgu.

Finský trenér české reprezentace Petri Kettunen vybral omlazený tým a jediným pamětníkem posledního medailové úspěchu je kapitán Tom Ondrušek. "Máme v týmu jedenáct nováčků, přinášejí hodně dovedností, talentů a energie. Když naplno využije potenciál, jaký má, což jsme viděli na Euro Floorball Tour, tak je možné všechno," řekl Kettunen, jehož svěřenci vyhráli generálku v polovině října v Plzni díky vítězstvím nad favorizovanými Švédy i Finy.

V základní skupině B se jeho tým utká následně v neděli od 17:45 SEČ se Švýcarskem a o den později od 18:45 s Norskem. "Máme podobnou skupinu jako v Praze před třemi roky. Je tam Německo a Švýcarsko, tehdy bylo Lotyšsko a teď máme Norsko. Německo má podobný tým s jedním skvělým hráčem, který hraje ve Švédsku a sbírá tam hodně bodů," zmínil Kettunen útočníka Juliena Nihléna z Hollvikenu, rodáka ze Švédska.

S Německem dosud Češi sehráli 13 zápasů a všechny vyhráli při celkovém skóre 121:19. Naposledy se s ním potkali právě na startu domácího šampionátu v Praze a zvítězili i díky hattricku Adama Delonga 10:5. "Nebylo to tehdy na začátek jednoduché a stejné to bude v Helsinkách. Musíme se soustředit na maličkosti. Mají dobré kontry, pokud jim k nim dáme příležitost. Musíme kontrolovat balon a být aktivní, abychom je nepustili do hry," doplnil Kettunen.

Vystoupení na české lavičce ve své rodné zemi nebere nijak výjimečně. "Bylo to unikátnější na mistrovství v Praze, kde jsme byli domácí tým. Když hrajeme jako Česká republika ve Finsku, tak to pro mě není nijak zvláštní. Jen rozumím lidem, když se kolem mě budou bavit, to je jediné. Nejsme domácí tým, soustředíme se na své věci a jsme rádi, že se teď můžeme soustředit více na sport," prohlásil Kettunen.

Šampionát je opět rozdělen na dvě výkonnostní skupiny. Ze skupin A, kde se představí obhájci titulu z minulých dvou šampionátů Finové, Švédové, Dánové a Lotyši, a B postoupí vždy dva nejlepší přímo do čtvrtfinále. Zbývající týmy čeká kvalifikace play off s úspěšnými celky ze skupin C (Polsko, Thajsko, Slovensko, USA) a D (Singapur, Kanada, Estonsko, Filipíny).

Vyřazovací boje začnou v úterý, čtvrtfinále se budou hrát ve středu a ve čtvrtek, semifinále jsou na programu v pátek 10. prosince. O den později se bude od 13:30 hrát o bronz a finále začne v 16:30. Turnaj se bude hrát v hokejové hale IFK Helsinky až do semifinále, od kdy se přesune do Hartwall Arény.

Nominace českých florbalistů:

Brankáři: Lukáš Bauer (Mladá Boleslav), Martin Beneš (Sparta Praha),

obránci: Dominik Beneš, Jakub Gruber, Lukáš Punčochář (všichni Mladá Boleslav), Jiří Besta, Ondřej Vítovec (oba Vítkovice), Ondřej Němeček (Tatran Střešovice), Martin Kisugite (Köniz/Švýc.),

útočníci: Marek Beneš, Matěj Havlas, David Šimek (všichni Tatran Střešovice), Adam Delong, Matyáš Šindler (oba Vítkovice), Filip Forman (Bohemians), Adam Hemerka (Mladá Boleslav), Tom Ondrušek (Chodov), Mikuláš Krbec (Sparta Praha), Filip Langer (Kalmarsund/Švéd.), Josef Rýpar (Linköping/Švéd.).