Praha - Ve znamení útoku na první medaili v domácím prostředí se ponese vystoupení českých florbalistů na mistrovství světa v Praze. Pomoci jim k tomu má i finský kouč Petri Kettunen, který před dvěma roky slavil titul v Rize jako hlavní trenér Finů. Ti budou útočit na historicky 12. šampionátu na čtvrtý triumf s obdobným kádrem. Osminásobní šampioni Švédové se vrátí do O2 areny na místo, kde před deseti lety po prohře s Finy poprvé opustili trůn.

"Chceme změnit historii a získat poprvé na domácím šampionátu pro Českou republiku medaili. To je náš cíl," řekl Kettunen. Čeští florbalisté mají ve sbírce stříbro z roku 2004 z Curychu a bronzy z let 2010 z Helsinek a 2014 z Göteborgu. Doma v Praze roce 1998 skončili šestí a o deset let později čtvrtí.

Posledních šest šampionátů shodně vyvrcholilo duely mezi Finskem a Švédskem. A oba severští favorité vsadili na podobné týmy jako před dvěma roky v Rize. Do dvacetičlenné finské nominace Kettunenův nástupce Petteri Nykky, který dovedl Finsko k triumfům v letech 2008 a 2010, zařadil 14 šampionů z Lotyšska.

Nechybí mezi nimi jednačtyřicetiletý Mika Kohonen, který bude lámat historické rekordy. Představí se na jedenáctém MS a překoná Nora Willyho Fauskangera, s kterým se dosud dělí o prvenství i s 54 odehranými zápasy.

"Ty rekordy si zaslouží. Je to nejlepší hráč dosavadní historie florbalu. Bude zajímavé sledovat, jakou bude mít roli, protože před dvěma roky nebyla tak velká. I pro florbal je dobré, že má hráče, kteří jsou schopní hrát na takové úrovni po čtyřicítce. V hokeji to dokázali třeba Selänne nebo Jágr, tak proč ne ve florbalu," řekl Kettunen.

"Nebál bych se možná říct, že je to florbalový Gretzky. Překonal několik rekordů, které budou hodně těžko překonatelné," doplnil kapitán českého týmu Matěj Jendrišák.

Kohonen je třetí v historické tabulce se 76 body a s 48 asistencemi mu chybějí dvě k vyrovnání rekordu Švýcara Emanuela Antenera. Nejproduktivnější je další Švýcar Matthias Hofbauer, který může v Praze na svém desátém šampionátu rozšířit bilanci 90 bodů (47+43) a 51 zápasů.

Ve finském týmu pamatují všechny zlaté medaile (i z let 2008 a 2010) vedle Kohonena také Juha Kivilehto a Jani Kukkola. Dvě zlata má i Tatu Väänänen, který chyběl jen v Praze.

Ve švédském výběru je oproti minulém šampionátu dokonce jen pětice jiných hráčů, přestože mají také jiného trenéra, protože Jana Erika-Vaaru nahradil Mikael Hill. I v jeho kádru je 14 mistrů světa, z nich osm je dvojnásobných z let 2012 a 2014. Po generační obměně minulých let byl ale pouze obránce Mattias Samuelsson u první finálové prohry před deseti lety v Praze.

Zabránit konání dalšího severského finále se budou snažit jak Češi, tak Švýcaři. "Švýcaři mají možná svůj nejlepší tým v historii na světových šampionátech," varoval Kettunen.

Vedle české reprezentace jsou i v dalších týmech na šampionátu zástupci z tuzemska. Slovensko vede kouč Petr Koutný, který má v týmu třináct krajánků působících v české superlize. Hlavním koučem Polska je Jan Holovka a jeho asistentem Libor Hrček.

Za Austrálii budou stejně jako před dvěma roky hrát dvacetiletá dvojčata Daniel a Tomáš Gärtnerové, kteří jsou odchovanci SSK Future. Mezi sedmi rozhodcovskými páry na turnaji jsou bratranci Kamil a Tomáš Sojkové.

Mezi sudími nechybí ani Fin Mikko Alakare, který je i na listině rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace a řídí i zápasy Ligy mistrů.

Šampionát je opět rozdělen na dvě výkonnostní skupiny. Ze skupin A (ČR, Švýcarsko, Lotyšsko a Německo) a B (Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko) postoupí vždy dva nejlepší přímo do čtvrtfinále. Zbývající týmy čeká kvalifikace play off s úspěšnými celky ze skupin C (Estonsko, Polsko, Austrálie, Thajsko) a D (Slovensko, Kanada, Japonsko, Singapur).

Vyřazovací boje začnou ve středu, čtvrtfinále se budou hrát ve čtvrtek a v pátek, semifinále v sobotu 8. prosince. O den později se bude od 13:00 hrát o bronz a finále začne v 16:00. Vedle O2 areny pro 17.000 diváků hostí turnaj i hala Sparty na Podvinném mlýně pro 1300 fanoušků.