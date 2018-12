Praha - S jistotou postupu přímo do čtvrtfinále budou čeští florbalisté v úterý na závěr základní skupiny A na mistrovství světa v Praze bojovat proti tradičnímu sokovi Švýcarsku o první místo. K tomu potřebují svěřenci trenéra Petriho Kettunena vyhrát, protože po nedělní překvapivé prohře s Lotyšskem 3:4 ztrácejí na lídra dva body. Duel začne v 19:30, přímý přenos vysílá ČT sport.

Češi si v neděli zkomplikovali situaci, ale dnes jim pomohli mezi nejlepší osmičku Němci vítězstvím nad Lotyši (5:4). Kdyby Lotyši získali aspoň bod, musel by Kettenenův výběr Švýcary porazit, jinak by je čekala kvalifikace play off a navíc by jim hrozil v případném boji o finále duel s úřadujícími mistry světa Finy.

"Zápas jsme sledovali. Pocitově se nám trochu ulevilo, ale pro nás se nic nemění. Plán máme stejný: chceme Švýcary porazit a vybojovat první místo ve skupině. Pořád si ale uvědomujeme, že výkony proti Německu a Lotyšsku nebyly, jaké chceme. Máme na hřišti co odčinit," řekl kapitán Matěj Jendrišák.

Do branky se vrátí Lukáš Souček, který v sobotu čelil Německu (10:5). V duelu s Lotyši (3:4) chytal Lukáš Bauer. "Chystáme ještě nějaké drobné změny v sestavě," řekl Kettunen.

Češi v této sezoně Švýcary dvakrát zdolali. Na začátku září na turnaji v Pardubicích 5:4 a před šesti týdny na Euro Floorball Tour ve švédské Uppsale 6:5 po nájezdech. V dubnu v Brně na EFT zvítězili Švýcaři 6:5 po nájezdech.

"Švýcaři teď mají dva zápasy ztrát proti nám, bude to zajímavé utkání. Doufám, že se srazí dva týmy elitního florbalu a že všichni budou moct říct, hlavně my v šatně mezi sebou, že jsme udělali naprosté maximum," uvedl obránce Milan Garčar s vírou ve zlepšení po překvapivé prohře s Lotyšskem.

Proti nejtradičnějšímu soupeři sehráli Češi 60 utkání, 19 vyhráli, sedm skončilo remízou a 34 prohráli. Na MS to bude 12. vzájemná bitva; český tým vyhrál tři, z nichž dvakrát (2010 a 2014) to bylo o bronz. Před dvěma roky v Rize se v zápase o 3. místo radovali Švýcaři po výhře 8:5.

Kapitán Jendrišák věří, že duel bude jiný než při dobývaní defenzivy Německa a Lotyšska. "Když bude soupeř aktivnější, možná nám to bude sedět víc. Švýcaři jsou favoriti, to je jasné, ale chceme vyhrát. Poslední rok jsme s nimi hráli dost kvalitní zápasy, abychom na ně byli připravení," podotkl.

V barvách Švýcarska nechybí v Praze sedmatřicetiletý útočník Matthias Hofbauer, který startuje už na desátém šampionátu a je rekordmanem s 94 body za 48 branek a 46 asistencí z 53 duelů. "Myslím, že po mentální stránce je to jejich největší osobnost. Je to velký lídr. Jako hráč je na tom pořád dobře i na mezinárodní úrovni. Možná už není nejrychlejší, ale musíme si na něj dát pozor," dodal Kettunen.