Praha - Kvůli zvýšení atraktivity i šance pokusit se v budoucnu dostat mezi olympijské sporty bude florbal testovat v sezonách 2019/20 a 2020/21 změnu hrací doby z 3x20 na na 3x15 minut. Mezinárodní florbalová federace (IFF) by na základě toho chtěla také snížit počet hráčů v jednotlivých týmech na velkých mezinárodních akcích z 20 na 17 a povolit jen pět členů realizačního týmu.

"Ve chvíli, kdy se zkrátí hrací čas, vyjde se vstříc zájmu diváků a médií, které v dnešní době chtějí, aby se ty zápas odehrávaly rychleji, aby tam nebyla ani minuta prostoru taktizování," řekl novinářům prezident Českého florbalu a místopředseda IFF Filip Šuman.

Florbalová federace hledá i cestu k větší vyrovnanosti. "Když se podíváme na vývoj skóre v jednotlivých utkáních, tak to bude mít vliv na vyrovnanost. Utkání se velmi často rozhodují v závěrech, kdy slabší týmy nezvládnou zápasy fyzicky," uvedl Šuman.

Návrh se podle něj nelíbí především Švédům a Finům. "Přestože jsme mladý sport a jsme připravení na rychlé změny, u nejtradičnějších zemí míra ochoty ke změnám není taková. Volají po opatrnosti. Zlí jazykové tvrdí, že je to kvůli tomu, že si chtějí udržet hegemonii. Ale neříkají ne, chtějí pořádně otestovat dopad," podotkl Šuman.

Sám je také pro pořádný test na vrcholovějších turnajích před hodnocením experimentu na kongresu IFF v roce 2022. Předpokládá jej na akci Euro Floorball Tour a rovněž na juniorském MS. "Máme zkušenost ze Světových her v Polsku, kde se v tomhle modelu hrálo, protože na těch multisportovních hrách má menší počet hráčů i kratší čas daleko větší šanci na prosazení," řekl Šuman.

"Najednou jsme zjistili, že v tomhle modelu ty největší hvězdy jsou daleko větší procento času na hřišti a fanouškovi nabízí to nejatraktivnější, co může být," prohlásil Šuman.

Hráčům se změna herního času spíše nelíbí. "Já bych ten sport moc neměnil, že je dobře vymyšlený a má kouzlo, jak je. Světové hry byla speciální akce. Že se nezavděčíme všem, to je jasné, já se taky nekoukám na spoustu sportů, nekritizuji je a mají svou fanouškovskou základnu," uvedl obránce Milan Garčar.

"Tým by měl být tvořený po hokejovém vzoru, a jestli to někdo upřednostní a udělá radikální řez jenom kvůli tomu, aby to třeba bylo na olympiádě, to si nemyslím, že je správná cesta. Ve finále se může ukázat, že se tady bude čtyři roky něco přetvářet, budovat a na olympiádě dojde k totálnímu výbuchu. Nebude to nikoho zajímat a pak co? Budeme se v tom motat a sport se zase bude měnit. To by byl nesmysl," dodal pětatřicetiletý Garčar.

Podobný pohled má i útočník Tom Ondrušek. "Podle mě florbal má být tak jako teď 3x20 čistého času. Od nějakého zkracování a experimentů bych se absolutně distancoval," prohlásil Ondrušek.

Gólman Lukáš Souček si počká, co kroky IFF přinesou. "Pro mě jako pro staršího hráče je to velice překvapující. Jestli to přijde a mě to ještě zastihne, budu si na to muset zvyknout. Věřím, že to bude posun. Sníží se i počet hráčů, možností by mohlo být víc. Musíme věřit mezinárodní federaci, že dělá dobrou práci. Myslím, že ji dělá. Uvidíme," dodal osmadvacetiletý Souček.