Flek věří, že národní tým má velkou vnitřní sílu a MS bude úspěšné

Riga - Čeští hokejisté zatím na mistrovství světa v Rize výsledkově ani herně nezáří a mezi nejlepší hráče trochu nečekaně patří útočník Jakub Flek. Osmadvacetiletý hráč startuje na premiérovém šampionátu, na turnaji už si připsal gól a do šancí se dostal ve všech třech odehraných zápasech.

"Cítím se dobře, ale samozřejmě, že tam jsou taky chyby nebo nedostatky. Proti Švýcarsku i v pondělí proti Bělorusku jsem se dostal do úniku sám na bránu, a kdybych to proměnil, jdeme do většího vedení. Bohužel se mi to nepovedlo, ale budu makat dál," řekl Flek v on-line rozhovoru s novináři.

Sám sebe příliš hodnotit nechtěl, chvála za předváděné výkony jej ale potěšila. "Samozřejmě, že to je trošku pohádka, ale já už jsem to říkal dřív. Nepřijel jsem si sem honit osobní ego nebo řešit osobní statistiky. Chci udělat týmový úspěch," zdůraznil útočník Karlových Varů, jehož chválili i trenéři. "Snažím se jim vracet důvěru, kterou mi dali. Nominaci jsme neměl vůbec jistou a jsem rád, že jsem šanci dostal," uvedl Flek.

Rodák z Mariánských Lázní patří mezi klíčové hráče Energie v extralize, v národním týmu se ale snaží pozici postupně budovat. "Myslím si, že když má člověk strach nebo je ustrašený, tak spíše vyrobí nějakou chybu. Snažil jsem se jít do zápasů s čistou hlavou. Nervozita tam samozřejmě byla, je to moje první mistrovství světa. Říkal jsem si, že když pojedu na sto nebo 120 procent, tak to zvládnu," řekl Flek, který hraje i o další angažmá. "Netajím se tím, že je můj velký sen odejít do ciziny a zkusit si top zahraniční ligu. Mistrovství je sledované, já se snažím odvádět maximum a uvidíme, jestli si toho třeba někdo všimne a nějaká nabídka přijde," uvedl.

Flekův příběh je zajímavý i s ohledem na to, že v mládežnickém věku přestal hokej hrát a vrátil se k němu až po čase. Nejprve jen pro zábavu, poté si vybojoval angažmá v Karlových Varech a postupně se prosadil do seniorského týmu. "Když jsem se v osmnácti vracel k hokeji, tak kluci už šli na draft jako hotoví hráči a já jsem hrál krajský přebor pro radost. Nevěřil jsem, že bych mohl něco takového dokázat, a jsem za to rád a vděčný," přiznal Flek.

Reprezentace dnes měla v Rize volnější den a dobrovolný trénink. Flek na led vůbec nešel. "Program byl náročný. První dva zápasy jsme hráli hned po sobě, pak byl den volna, kdy jsme se snažili zregenerovat. V pondělí zase náročné utkání, které šlo do prodloužení, a hrálo se pozdě večer. Já jsem si tak užil trošku delší spánek, ale určitě to není tak, že se jen válíme na hotelu. Každý se o svoje tělo stará a připravujeme se na další dění na turnaji," podotkl Flek.

Po dnešním odpočinku se národní tým ve středu začne chystat na Švédsko, se kterým se utká ve čtvrtek. "Taky se jim úvod turnaje hrubě nepovedl, takže u nich asi taky nepanuje úplně dobrá atmosféra. O to více to ale budou chtít zlomit. Nečeká nás nic jednoduchého, ale tady lehké zápasy nebudou. Musíme se připravit a věřím, že budeme úspěšní," řekl Flek, který stále věří v sílu českého týmu. "Věřím, že má obrovskou vnitřní sílu, zvládneme to a mistrovství bude pro nás úspěšné," dodal.