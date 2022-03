Flek si touží zopakovat dlouhou cestu až na MS a doufá v angažmá ve Švýcarsku

Plzeň - Hokejista Jakub Flek prošel loni celou dlouhou cestu od začátku přípravy reprezentačního týmu až na mistrovství světa v Lotyšsku. Poté, co vstřebal zklamání z vyřazení Karlových Varů v předkole play off extraligy, se devětadvacetiletý útočník naplno zaměřil na to, aby si vše zopakoval a přidal další starty na šampionátu. Věří také, že v příští sezoně okusí první zahraniční angažmá a místo extraligy bude působit ve Švýcarsku.

Pozvánka mu udělala radost. "Potěšila mě úplně maximálně. Jsem vždycky rád za každou pozvánku na jakýkoliv kemp, takže jsem vážně strašně šťastný, že tu jsem," řekl Flek ČTK. Ani na okamžik neváhal. "Samozřejmě chuť to dotáhnout až na šampionát je obrovská. Už loni jsem si tím prošel vlastně už od prvního kempu až do konce mistrovství světa, tak trošku vím, co to obnáší, a chci se o to znovu poprat," prohlásil odhodlaně.

Za poslední dobu se rodák z Mariánských Lázní v národním týmu vcelku zabydlel. Je proto rád, že ho vede v patrnosti i nový tým trenérů v čele s Finem Karim Jalonenem. "Nedávno se změnil realizační tým a člověk vůbec nevěděl, co od toho čekat. Říkal jsem si, že třeba budou chtít jiné typy hráčů, nebo zkrátka jiné hráče a o mě zájem třeba už nebude. Pozvánka ale přišla, takže jsem strašně rád, že jsem i v hledáčku nových trenérů," pochvaloval si Flek.

"Přiznávám, že jsem z toho měl trochu strach i proto, že jak jsem měl v únoru zranění, necítil jsem se pak na ledě úplně stoprocentně. Do toho nám tam lítala i nějaká viróza, takže poslední zápasy jsem hrál pod prášky, ale na to se nijak nevymlouvám. Spíš jsem čekal, co vlastně bude. Šance přišla a je teď na mně, jak se tady ukážu," řekl Flek.

Zvládnout dlouhou přípravu hned po náročné sezoně považuje za těžší spíš pro tělo než pro hlavu. "Loni někdy uprostřed těch kempů, myslím, že snad když jsme hráli přípravu s Německem, mi úplně odešla záda. Byl jsem pár krůčků od toho, aby řekl trenérům, že to dál nejde, nebyl jsem v šatně schopný se ohnout a zavázat si tkaničky," připomněl Flek. Nakonec ale pro něj vše dobře dopadlo a prožil premiéru na MS, kde v osmi zápasech dal dva góly.

Vyřazení v předkole ho štvalo, ale už hledí do budoucna. "Určitě nejsem ten, kdo po zápase přijde do šatny a už řeší, kam poletí na dovolenou. Zase na druhou stranu se v tom ale nemá cenu babrat nějak dlouho. Možná ne úplně, ale už jsem to trochu vyhnal z hlavy a soustředím se na nároďák. Teď mám v hlavě tohle, ale pořád to tam někde je. Sezona se vyvíjela různě a na konci jsme se strachovali, zda nezahučíme ještě pod Kladno do baráže, ale urvali jsme předkolo a já jsem si na Pardubice věřil. Proto tam nějaké to zklamání je," vysvětlil Flek.

Je zvědavý, zda zkušený a úspěšný kouč Jalonen dokáže pozvednout v posledních letech čím dál více uvadající český hokej. "Je to zase něco jiného, nového. Musíme se do toho dostat, naučit se tu mentalitu a systém, ale věřím, že to bude ku prospěchu věci. Vždyť Finové jsou už x let na špici mezinárodní scény. Věřím tomu, že když se do toho dostaneme a budeme plnit, co po nás trenér chce, bude to dobré," poznamenal Flek.

Jalonen podle všeho naplňuje charakteristiku, že je hodně přísný a důsledný kouč, co však nezkazí žádnou legraci. "Tréninky mají obrovské tempo, ale to měly vždycky. Na tréninku nároďáku nevypustíte nikdy nic. Máme dvoufáze, takže je to náročné a do kabiny chodíme úplně zničení, ale zároveň je u toho taky sranda. Trenér hodí sem tam nějaký vtípek a je na něm vidět, že je to i velký srandista. Ale když jde o práci, která se musí udělat, tak je určitě přísný," nabídl svůj pohled Flek.

A jak vypadá jeho budoucnost? "Mluvit o ní můžu, ale zatím nemám ještě dořešeno, jaká bude. Řeším nějaké možnosti ve Švýcarsku, tak uvidíme, jak to dopadne. Aniž bych nějak pohrdal extraligou, tak právě Švýcarsko je pro mě prioritou. Krásné prostředí, podle mého názoru jedna z úplně nejlepších lig v Evropě. Bylo by super po všech stránkách, kdyby to vyšlo. A kdyby to nedopadlo, porozhlédnu se po extralize. Nějaké nabídky už v mailu mám," řekl Flek.