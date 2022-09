Flek první gól za Kometu neslavil, přesto ho přijde hodně draho

Brno - Hned při premiéře v brněnském dresu se trefila velká letní posila Komety Jakub Flek. Jeho gól už jen pojistil přesvědčivou výhru 6:1 nad Karlovými Vary. Devětadvacetiletý útočník ale gól nijak zvlášť neslavil, protože ho dal do sítě týmu, kde deset let hrával. O to víc jej však premiérový start bude stát. Přispěje do týmové kasy za gól a k tomu ještě dodá speciální prémii, kterou na duel proti Energii vypsal.

Nebyla to žádná kulinářská specialita či jiný dar, ale peněžní prémie. "Je to pěkná částka do týmové kasy, první zápas, navíc proti Varům, společně s prvním gólem se to nasčítá a může z toho být pěkná akcička. Zítra to odevzdám kápovi Zaťovičovi. Na konci sezony si to pak užijeme," naznačil Flek novinářům, jak draho ho premiéra přijde.

Jeho první gól padl už za rozhodnutého stavu, byl pátým z šesti brněnských. "Říká se, že gól proti týmu, kde jste strávil většinu kariéry, se nemá slavit. Ale po gólu mnou projela přirozená reakce, ruce mi vylétly nahoru, jenže pak jsem si to uvědomil a stáhl jsem je. Nechtěl jsem dělat nějaké šaškárny, i když jsem z gólu měl radost," vysvětlil.

Výhra 6:1 vypadá přesvědčivě, ale zas tak snadno se nerodila. "Po nevydařené přípravě a první třetině je to výsledek snů. Řekli jsme si něco o přestávce a přineslo to ovoce. Vysoké vítězství nám zvedne sebevědomí, dnes nám to tam napadalo a je dobře, že se na něm podílelo střelecky více hráčů," chválil Flek.

O výsledku podle něj rozhodl úvod druhé třetiny. "Nakoply nás dva góly, které prolomily naši střeleckou smůlu. Pak jsme byli tam, kde jsme měli být, trochu při nás stálo štěstíčko," poznamenal.

Za tři body vděčí Flek také Markovi Čiliakovi v brance. "Podržel nás, dnes předvedl velký výkon a patří mu dík za výhru," konstatoval. On sám si zápas užil vedle dalších dvou nováčků v brněnském dresu Radka Koblížka a Kima Strömberga. Ocenil hlavně dvougólového střelce Strömberga. "Dokázal se rychle vyrovnat s rodinnou tragédií a oba góly poslal tatínkovi do nebe," naznačil starosti, které finského útočníka v minulých dnech potkaly.

Pro Fleka to byl dnes povedený večer. "Měl jsem klidné spaní, nechtěl jsem si to pouštět do hlavy, aby mě to rozptylovalo, ale zdravá nervozita ve mně byla. To je asi logické po tak dlouhé době v dresu Varů. Povedlo se to ale přeměnit v motivaci a jsem moc rád, že jsme vyhráli," zakončil.