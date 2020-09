Flek a Kaše zařídili výhru Karlových Varů

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zdolali v úvodním extraligovém kole doma Mladou Boleslav 3:2 a přerušili sérii tří porážek ve vzájemných duelech. Třemi asistencemi zazářil v dresu Energie útočníka David Kaše, posila z Philadelphie do začátku přípravy na novou sezonu NHL. Dvakrát se za vítěze trefil Jakub Flek.

Od úvodního vhazování aktivnější Mladá Boleslav mohla otevřít skóre, ale branky se nedočkala. Jako první se tak v osmé minutě radovali domácí díky bekhendové střele Fleka, který využil zkrácenou přesilovou hru při vyloučení hostujícího kapitána Ševce.

Za 37 vteřin byl stav zápasu opět vyrovnaný, když se střelou z levého kruhu trefil Bernad. Vývoj zápasu mohl o chvíli později otočit Šťastný, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti domácí gólman Novotný zlikvidoval. Na druhé straně musel minutu před koncem úvodního dějství Krošelj likvidovat nebezpečný průnik Koblasy.

Druhá třetina se nesla ve znamení místy až přehnané bojovnosti obou soupeřů, kterou rozhodčí trestali. Ve 27. minutě vyloučení Aldersona po nezištné přihrávce Kašeho potrestal další bekhendovou střelou Flek.

Vzápětí po nešťastném zásahu vysokou holí obdržel hostující Zohorna trest na dvě plus dvě minuty a ve 31. minutě udeřil za domácí potřetí v početní výhodě z předbrankového prostoru zcela osamocený Koblasa. Energie mezi 32. a 35. minutou přečkala sérii oslabení, z toho i 58 vteřin ve třech proti pěti.

Ze závěrečného dějství neuplynula ani minuta a Středočeši byli opět v zápase. Zohorna po zmatcích v domácí obraně střelou z bezprostřední blízkosti snížil na rozdíl jediné branky. Urputný boj, kouskovaný sérií dalších vyloučení, dospěl až k 90 vteřin trvající power play hostí, kterou karlovarští hráči i díky výbornému výkonu Novotného přestáli bez úhony a připsali si tak první tři body v extraligové sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Pro nás to byl na úvod soutěže velmi silný soupeř. Boleslav hrála výborně. Věděli jsme, že sem přijede organizované mužstvo a výborně bruslící. Zápas byl hodně vyrovnaný. Rozhodly speciální formace, kdy jsme si dokázali pomoci v přesilových hrách. Rovněž hráči v oslabení předvedli velkou obětavost, výborně to ubránili a podržel nás gólman Novotný. Jsme velmi rádi, že s takto silným soupeřem jsme dokázali získat na začátku soutěže tři body a úspěšně vstoupit do soutěže."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "My jsme si zápas prohráli v nerovnovážném stavu, protože jsme dostali tři góly v oslabení a přesilovku jsme neproměnili žádnou. To dnes rozhodlo. První gól jsme dostali bekhendem, když gólman čekal spíše přihrávku. Třetí branka nás však mrzí, protože byla z nedůrazu. My jsme si také měli pomoci přesilovkou, ale bohužel se tak nestalo. Domácí měli trochu štěstí, protože byli pod tlakem. My jsme to nesehráli špatně, ale nedali jsme gól. Ani první třetina nebyla špatná. Myslím, že to tam bylo 15:4 na střely. Góly jsme nedali, proto jsme prohráli."