Five Finger Death Punch zahrají v Praze společně s Megadeth

Praha - Jedna z nejúspěšnějších metalových kapel posledního desetiletí, americká Five Finger Death Punch zahraje spolu s thrashmetalovými Megadeth 14. února v pražské Tipsport areně. Vyjíždějí na společné zimní turné, při kterém navštíví 14 států. ČTK to dnes sdělil Petr Novák z agentury Live Nations. Obě kapely na turné doprovodí američtí Bad Wolves, nováček na globální metalové scéně, jehož členové ale mají dlouhý hudební rodokmen.

Five Finger Death Punch nyní pracují na osmém studiovém albu. Jejich aktuální singl Blue on Black, ve kterém hostují Brantley Gilbert, Kenny Wayne Shepherd a Brian May, patří v USA mezi deset nejprodávanějších rockových singlů letošního roku, uvádějí pořadatelé.

S desítkami singlů bodujících v nejrůznějších žebříčcích, miliony videostreamů a s fanoušky po celém světě dominují Five Finger Death Punch a Megadeth po celou dobu své kariéry rozhlasovému i televiznímu vysílání. Obě skupiny mají silné fanouškovské základny a jejichž živá vystoupení jsou pověstná.

Five Finger Death Punch je mnohonásobnou platinou ověnčený kolos moderního rockového a metalového světa. Překonali tři miliardy streamů a pokračují v tomto trendu i nadále. Loni se skupina stala nejhranější kapelou v amerických rockových rádiích. Five Finger Death Punch podle pořadatelů dokonale kombinují metal a melodie.

Průkopníci thrash metalu Megadeth vstoupili na scénu v roce 1983. Během své šestatřicetileté kariéry prodali více než 38 milionů alb po celém světě, obdrželi šest platinových desek, řadu ocenění včetně 12 nominací na Grammy a v roce 2017 cenu Grammy v kategorii Nejlepší metalový výkon za titulní skladbu Dystopia ze stejnojmenného alba. Chystané nové album by mělo být pokračováním právě alba Dystopia z roku 2016.