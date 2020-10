Fitness obojek s miskou Actijoy bodují doma i v zahraničí

Robert Hašek a Jana Rosenfelderová vymysleli systém chytrých zařízení pro psy Actijoy. S agenturou CzechInvest se zúčastnili světových veletrhů, například CES Las Vegas či TechCrunch Disrupt v New Yorku a San Franciscu. Na základě zpětné vazby od mentorů i potenciálních zákazníků upravili byznysový plán a v roce 2017 získal jejich startup investici 25 milionů od VAFO Praha.

Zakladatelé startupu zjistili, že na trhu neexistuje zařízení, které by umělo monitorovat fyzickou zátěž psa, kvalitu spánku a množství přijímaných tekutin a potravy najednou. Vytvořili proto systém chytrých zařízení pro psy Actijoy, který se skládá ze speciálního trackovacího obojku, chytrých misek a vyhodnocující aplikace.

S prototypem produktu zamířili nejprve do pejskařské metropole, amerického San Francisca, kde v parcích rozmlouvali s více než 750 potenciálními zákazníky. Dotazováním si ověřili nejen jejich zájem, ale také zjistili vlastnosti, které by mělo zařízení mít.

„Odjeli jsme do Ameriky na vlastní pěst se dvěma malými dětmi. Bylo to náročné období,“ říká spoluzakladatelka startupu Jana Rosenfelderová. „Po nějakém čase jsem však byla za tuto fázi vděčná. Zjistili jsme, že nic podobného na americkém trhu není a zákazníci by takový produkt uvítali. To byl zásadní krok k tomu, abych v Actijoy začala věřit,“ dodává.

Všechna data může vidět i veterinář

Zařízení funguje na podobném principu jako fitness náramky nebo chytré hodinky. Skládá se ze tří propojených částí. Chytrý obojek monitoruje aktivitu a odpočinek psa ve dne i v noci. Chytré misky zaznamenávají, kolik toho mazlíček sní a vypije. Misky navíc automaticky hlídají správné dávkování jídla. Data ze všech zařízení pak zpracovává aplikace, která je vyhodnotí a přehledně zobrazí. Na případné problémy pak upozorňuje prostřednictvím notifikace.

Další částí aplikace je zdravotní knížka, kam si majitel zaznamenává údaje o očkováních, prohlídkách, ale také o změnách v chování nebo v pití. Všechna data nebo jejich části lze také jednoduše nasdílet veterináři. Mohou tak pomoci s včasným odhalením zdravotního problému psa již v počáteční fázi.

Actijoy se spojil s CzechInvest

Po získaných zkušenostech ve Spojených státech se firma zapojila do programu CzechDemo, díky kterému se zúčastnila se zástupci agentury CzechInvest šesti světových veletrhů během dvou let – TechCrunch Disrupt v Londýně, San Franciscu a New Yorku, Slush v Helsinkách a dvakrát CES v Las Vegas. „Vedle sítě kontaktů jsme postupně získali nový náhled na naše podnikání. Naučili jsme se prezentovat, zaujmout, mít dobře zpracované materiály, ale získali jsme také přehled o obchodních zvyklostech v USA,“ zmiňuje druhý ze zakladatelů Robert Hašek.

Vysvětluje také, že klíčové pro ně bylo přehodnotit byznysový plán po tom, co na podnikání dostali zpětnou vazbu. „Nejprve jsme si mysleli, že cílíme především na majitele obézních psů. Nakonec se ukázalo, že naším zákazníkem je aktivní člověk, který se zajímá o zdravý životní styl i o zdraví svého psa. Pravděpodobně také sám využívá minimálně chytré hodinky,“ dodává Hašek.

Pomohla investice od firmy VAFO

Přelomovým se pro Actijoy stal rok 2017, kdy firma získala investici 25 milionů od společnosti VAFO Praha podnikatele Pavla Boušky. Investice pomohla urychlit vývoj finálního produktu a spustit výrobu v České republice. Zajistila také publicitu v médiích, jakými jsou Forbes, New York Post či TechCrunch.

V současnosti má startup zákazníky hlavně ve Spojených státech a v Kanadě. Poptávka po něm sílí také v České republice a severských zemích. Jeho zakladatelé pracují na dalších funkcionalitách a nových produktech aplikace ve spolupráci s veterináři. „Je skvělé dostávat pozitivní zpětnou vazbu právě od odborníků. Díky naší aplikaci si lidé vedou zdravotní historii svého psa mnohem pečlivěji,“ vysvětluje Hašek.

Zároveň dodává, že do budoucna by Actijoy rádi viděli jako aplikaci, kterou používají odborníci, ale i chovatelé po celém světě.