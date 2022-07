Fitch snížila rating Ukrajiny na stupeň signalizující hrozbu neplnění závazků

Londýn - Ratingová agentura Fitch zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Ukrajiny o tři stupně do kategorie C, která signalizuje vysokou pravděpodobnost neplnění závazků. Učinila tak krátce poté, co se Ukrajina v důsledku ruské invaze rozhodla požádat zahraniční držitele svých státních dluhopisů o dvouletý odklad splátek.

Fitch ve své zprávě rovněž uvedla, že v případě schválení této žádosti věřiteli sníží rating Ukrajiny do kategorie SD, tedy omezeného neplnění závazků. Dodala, že považuje schválení žádosti za pravděpodobné.

Fitch také předpověděla, že ukrajinská ekonomika v letošním roce v důsledku ruské invaze klesne o třetinu. V příštím roce pak počítá s oživením v podobě čtyřprocentního růstu. Předpokládá, že ekonomickou aktivitu bude i v příštím roce omezovat pokračující válka. Vyhlídky na diplomatické řešení konfliktu jsou podle ní v současnosti slabé.

Agentura rovněž očekává, že poměr ukrajinského státního dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) se v letošním roce více než zdvojnásobí na 92 procent a během příštího roku překročí 100 procent.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímám v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.