Fišerová ve vodním slalomu na medaili nedosáhla, skončila šestá

Tokio - Kanoistka Tereza Fišerová obsadila ve finále olympijského závodu ve vodním slalomu v Tokiu šesté místo a nenaplnila medailové ambice. Třiadvacetiletá Češka byla v kvalifikaci třetí, v semifinále druhá, ale finálová jízda se jí nevydařila. Z vítězství se radovala Australanka Jessica Foxová, která už v úterý získala bronzovou medaili na kajaku. Sedminásobná světová šampionka se dočkala premiérového triumfu pod pěti kruhy.

Fišerová měla ve finále na kanále Kasai problémy hned po startu, kdy jí nevyšel ideálně nájezd do třetí branky. Následně dostala rodačka z Roudnice nad Labem a pětinásobná medailistka z velkých akcí penalizace za dotek branek číslo 8 a 9. Bezprostředně po dojezdu věděla, že medaili mít nebude. Za nakonec třetí Andreou Herzogovou z Německa zaostala o téměř devět sekund. "Jsem smutná, zklamaná, ale myslím, že jsem tady předvedla výkony, na které budu při odjezdu z olympiády hrdá," uvedla s uslzenýma očima.

Jako poslední se na start postavila sedmadvacetiletá Foxová a při premiéře kanoistek v olympijském programu si po skvělé jízdě připsala největší úspěch v kariéře. Druhou Britku Mallory Franklinovou porazila o 3,64 sekundy. Foxová zároveň zkompletovala svou sbírku olympijských medailí, z Londýna 2012 má stříbro. Vedle toho byla také třetí před pěti lety v Riu.

Australanka potvrdila, že je nejlepší kanoistkou současnosti. "Jela fantasticky, koukala jsem. Moc jí to přeji, protože si myslím, že je to jezdkyně, která si to opravdu zaslouží. Trošičku mě mrzelo, že v tom kajaku skončila až třetí. Všichni víme, že ona je úplně někde jinde," řekla česká reprezentantka na její adresu.

Foxová si olympijskou premiéru kanoistek užívala. "Byla jsem na holky pyšná. Když jsem seděla na startu, tak jsem viděla, že Mallory zajela dobrý čas. Andrea taky. Říkala jsem si jenom, páni, to je senzační, že je tady první olympijské finále kanoistek, je to skvělá show a já toho mohu být součástí," řekla australská hvězda. Dobře si prý uvědomovala, že pokud chce uspět, musí zajet skvělou jízdu. A to se čtyřnásobné světové šampionce na kánoi podařilo. "Muselo do sebe všechno zapadnout. V cíli to bylo hodně emotivní, když se mi to povedlo," dodala Foxová.

Výsledky vodního slalomu na OH v Tokiu

Ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 105,04 (0 trest. sekund), 2. Franklinová (Brit.) -3,64 (2), 3. Herzogová (Něm.) -6,09 (2), 4. Delassusová (Fr.) -10,89 (0), 5. Weratschnigová (Rak.) -14,37 (2), 6. Fišerová (ČR) -15,95 (4).