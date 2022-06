Fišerová si svoji vítěznou jízdu z Troje vůbec nepamatovala, čekala na video

Praha - Kanoistka Tereza Fišerová si svoji vítěznou finálovou jízdu ze Světového poháru v Troji vůbec nepamatovala. Nevnímala ani hlášení temperamentních moderátorů, takže netušila, že Němku Elenu Lilikovou porazila až díky zrychlení v závěrečné třetině trati. Těšila se, až si jízdu prohlédne na videu.

Dva týdny po bronzové medaili na mistrovství Evropy Fišerová ve své silnější disciplíně vystoupila na nejvyšší stupínek ve světové konkurenci. A nebyla schopna říct, jak se jí to povedlo. "Upřímně nevím, co jsem na trati vlastně dělala, takže se docela těším, až se mrknu na video, jaká ta jízda vlastně byla. Snažila jsem se soustředit hlavně na nájezdy, co jsou přede mnou. Vím, že místa, která jsem pokazila v semifinále, jsem ve finále doslova zaletěla. To je tak jediné, co si pamatuju," uvedla.

Na druhém mezičase více než dvě sekundy ztrácela, ale to se dozvěděla až od novinářů. "No vidíte, byla jsem trošku v zatmění. O to víc jsem ráda, že se mi to dole povedlo, na kajaku jsem tam chybovala. Pocity jsou neuvěřitelné. Vyhrát poslední jízdou, to zažije málokdo. A kdo to zažil, tak ví, jak je to nádherné," svěřila se.

Nebylo pro ni jednoduché se zkoncentrovat před domácím publikem v situaci, kdy mezi posledními čtyřmi kanoistkami na startu byly tři Češky. "I kdybych dojela k Trojskému mostu, tak fanoušky uslyším," poznamenala. Povzbuzování znovu zaplněných tribun k sobě nechala doléhat, ale komentátory Miroslava Lence a Daniela Stacha neposlouchala. "Nějaký způsobem jsem se je naučila nevnímat a myslím, že je to dobře. Jsou skvělí a člověka to ušima táhne za nimi, přitom je ale důležité se koncentrovat na jízdu," vysvětlila po první velké výhře v Troji.

Ve finále chyběla olympijská vítězka Jessica Foxová, jež po sobotním triumfu na kajaku tentokrát chybovala v semifinále a nepostoupila. "Jessica je skvělá a já jí finále přála. Nejsem člověk, který by chtěl vyhrávat tak, že ve finále nejsou ti nejlepší. Naopak se chci co nejvíc poprat v poslední jízdě. Zároveň si ale říkáte: 'Jess tam není, teď je šance'. Ale spíš mi jí bylo líto," řekla Fišerová.

V sobotu skončila pátá na kajaku, takže finálovou trať znala dokonale. Vyhovovala jí. "Mám ráda těžké tratě, obzvlášť v Troji. Byla jsem ráda, když jsem viděla, že je náročná fyzicky a má i technické pasáže," pochvalovala si.