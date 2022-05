Fišerová po bronzu na kánoi vyhrála extrémní slalom, má první velké zlato

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Tereza Fišerová dnes na mistrovství Evropy ve vodním slalomu získala bronz na kánoi a vyhrála extrémní slalom, který bude v Paříži nově olympijskou disciplínou. V tradičním závodě se čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka prosadila na stupně vítězů na kontinentálním šampionátu potřetí za sebou. V minulých dvou letech skončila pokaždé druhá. Ve stále ještě mladé disciplíně extrémním slalomu se majitelka šesti velkých medailí dočkala prvního titulu na seniorské akci.

Závod kanoistek vyhrála Britka Mallory Franklinová. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia a bývalá mistryně světa navázala na evropský titul z roku 2019. Fišerová za ní ve finále zaostala o 2,42 sekundy. Druhé místo obsadila Francouzka Marjorie Delassusová s odstupem 1,72 sekundy na vítězku. Všechny tři medailistky zvládly finálovou jízdu čistě.

Šestá žena loňských olympijských her Fišerová měla z další velké medaile radost. "Cítím se úžasně. Jsem hrozně moc ráda, že to nakonec na ten bronz stačilo, protože ta jízda za mě byla fakt dobrá," radovala se. Původně dostala dvousekundovou penalizaci za dotek dvaadvacáté branky, ale tu jí pak rozhodčí odebrali. "Abych se přiznala, tak o trestném doteku jsem vůbec nevěděla. Spíš jsem věděla, že jsem jela čas 117 (sekund) a říkala jsem si, že to je můj cílový čas. To, že mi pak odepsali ten dotek, tak ten čas 115, to jsem si říkala, že to byla fakt dobrá jízda," uvedla.

Další česká finalistka Gabriela Satková skončila s dvěma trestnými sekundami osmá. Bronzovou medailistku z loňského mistrovství světa ve finále potrápily i technické problémy. "Mně se to nepovedlo ve střední pasáži, která si myslím, že je nejtěžší. Nějak jsem tam sebou hýbla a uvolnil se mi kurt v lodi, takže už jsem v ní tak nějak nedržela a nejelo se mi moc dobře. Ale holt to se stává, někdy se nezadaří. Zklamání to trochu je, ale zas na druhou stranu musím stát nohama na zemi. I to finále je skvělý úspěch a holt někomu se to musí nepovést," hodnotila své vystoupení.

V odpoledních vyřazovacích bojích v extrémním slalomu, kde ze čtyř lodí postupují vždy dvě dál a po dvou kolech se jede finále, navázala na loňský titul Kateřiny Minařík Kudějové. Vedla si suverénně. Ve finálové jízdě šla záhy po úvodním skoku do čela, vyhnula se kolizím a po poslední brance měla takový náskok, že se mohla u cíle otočit do protisměru. "Prostě jsem jela, a když jsem vyjížděla z poslední protivody, tak jsem se dostala na první pozici s velkým náskokem. Ani jsem nevěděla, kde je cíl. Jen jsem viděla, že je tam opravdu hodně místa a chtěla jsem se podívat, kdo vlastně skončí druhý a třetí," líčila. Druhá skončila vítězka kánoe Franklinová, třetí příčku obsadila Slovinka Ajda Novaková.

Druhá česká zástupkyně ve vyřazovacích jízdách Antonie Galušková vypadla ve čtvrtfinále. Mezi muži neobhájil evropský titul český reprezentant Vít Přindiš, který vypadl v semifinále. Místo něj dnes kraloval Švýcar Jan Rohrer.

Kanoistům kraloval olympijský vítěz Benjamin Savšek. Pětatřicetiletý Slovinec porazil o 57 setin Němce Siderise Tasiadise a získal čtvrtý evropský titul. Naposledy vyhrál kontinentální šampionát před dvěma lety v Praze. Bronz dnes získal Španěl Miquel Trave.

Finále kanoistů bylo bez české účasti. Stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan vypadl v semifinále kvůli padesátisekundové penalizaci za neprojetí jedné branky. Úřadující mistr světa Václav Chaloupka a Vojtěch Heger skončili už v páteční kvalifikaci.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Liptovském Mikuláši:

Muži:

C1: 1. Savšek (Slovin.) 100,44 (0 trest. sekund), 2. Tasiadis (Něm.) -0,57 (0), 3. Trave (Šp.) -1,73 (0), ...v semifinále 20. Rohan (ČR).

Ženy:

C1: 1. Franklinová (Brit.) 113,35 (0), 2. Delassusová (Fr.) -1,72 (0), 3. Fišerová -2,42 (0), ...8. G. Satková (obě ČR) -14,56 (2).

Extrémní slalom:

Muži: 1. Rohrer (Švýc.), 2. Leitner, 3. Oschmautz (oba Rak.), ...Přindiš (ČR) vyřazen v semifinále.

Ženy: 1. Fišerová (ČR), 2. Franklinová (Brit.), 3. Novaková (Slovin.), ...A. Galušková (ČR) - vyřazena ve čtvrtfinále.