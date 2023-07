Krakov - Vodní slalomářka Tereza Fišerová začínala na kajaku, ale mezi dospělými si udělala jméno jako kanoistka. Od roku 2017 získala v kategorii C1 dvě světové a čtyři evropské medaile, až loni se dostala do reprezentace na kajaku. Chtěla se prosadit i tam, a jak řekla novinářům v Krakově, dnešní bronzovou medailí na Evropských hrách konečně ukázala, že je "kajakářka z Roudnice".

Pětadvacetiletá olympionička měla dosud na kajaku zlato a bronz jen z evropských šampionátů do 23 let. "Když jsem byla malá, tak jsem na kajaku začínala a byla to moje srdcovka, nicméně výsledky mezi dospělými přišly na singlkanoi a v médiích jsem byla označovaná jako singlířka. Když jsem si minulý rok vyjela repre na kajaku, tak to byl splněný sen a říkala jsem, že na tom musím víc makat, abych ukázala, že nejsem ta singlířka, že jsem odmalička kajakářka z Roudnice," líčila s úsměvem zatím nejúspěšnější členka české výpravy na Evropských hrách v Polsku.

Dnešním bronzem zkompletovala medailovou sbírku, přidala ho ke stříbru a zlatu ze závodů hlídek. Ve vodním slalomu získává medaili každý den, ještě má před sebou závod na kánoi a kayakcross, kde může mít také medailové ambice.

V kajaku měla papírově nejmenší šance. "Doufala jsem, že si vyjedu finále, protože to bych byla zklamaná, kdyby ne. Že jsem ve finále zaletěla na bronzovou pozici, to je úplně něco mimo realitu," řekla a kroutila hlavou. Loni skončila na ME na kajaku devátá a byla ráda, že dokáže držet krok s evropskou špičkou. V Krakově zaznamenala další posun. Sama nečekala, že se prosadí tak rychle. "Že to vyšlo, je nesmírně dobrý pocit, postrčení toho, že kajak nedělám jen jako svoji druhou disciplínu, ale že tady mám co dělat a proč závodit, že na ty holky mám. To je vždycky hezký kopanec a pomůže to v přípravě do dalších sezon," ocenila.

Když na průběžné třetí pozici sledovala jízdu vítězky semifinále Eleny Lilikové z Německa, měla rozporuplné pocity. "Já jsem jí to hrozně moc přála, na druhou stranu jsem si říkala, že to fakt hodně přeju i sobě. Bylo mi jí líto, když něco pokazila, na druhou stranu mi ten druhý hlas říkal, že by to mohlo vyjít na ten bronz, že nechci být čtvrtá, to je ta nejhorší pozice," popisovala pětadvacetiletá česká reprezentantka svůj vnitřní boj.

Nakonec si šla na stupně vítězů pro bronzovou medaili a prodloužila úspěšné tažení na trati, která rozhodně nepatří mezi její nejoblíbenější. "Ten kanál nemám moc ráda, i když výsledky odpovídají něčemu jinému," podotkla.

Kamila Nešporová gi