Fišerová i Chaloupka zvládli opravy a doplnili v semifinále MS sestry Satkovy a Rohana

Augsburg (Německo) - Kompletní šestice českých reprezentantů na kanoích se představí v semifinále slalomářského mistrovství světa v Augsburgu. Domácí jednička Tereza Fišerová i úřadující světový šampion Václav Chaloupka překvapivě postoupili až z opravných jízd stejně jako Vojtěch Heger. Obhájkyně bronzu Gabriela Satková, její sestra Martina a Lukáš Rohan uspěli už v dopoledních prvních kvalifikačních jízdách.

Fišerová, bronzová medailistka z letošního mistrovství Evropy, vítězka červnového závodu Světového poháru v Praze a druhá žena průběžného pořadí seriálu, obsadila v první kvalifikaci se dvěma dotyky branek a hlavně s bezmála půlminutovou ztrátou na nejrychlejší ženu až čtyřicáté místo. Majitelka stříbra a bronzu z MS nenavázala na čtvrteční hladký postup na kajaku, a to zejména proto, že v závěru trati se převrhla a ztratila pádlo. V opravné jízdě byla druhá nejrychlejší.

Sama moc netušila, co se v osudnou chvíli dopoledne odehrálo. "Myslela jsem si, že jsem zabrala o loď pádlem, a proto mi vyklouzlo. Z videa trenér usoudil, že jsem ho prostě zahodila. Ono to tak z videa vypadalo. Nevím, nedokážu to popsat, chtěla jsem si přehodit pádlo a najednou bylo pryč. Pak mě napadlo, že bych tu protivodu mohla zajet bez pádla a když se to nepovedlo, tak jsem se jen modlila, abych se nezvrhla, že bych tam tedy mohla vylézt z lodi," řekl Fišerová.

Ani Satkovy se nevyvarovaly "šťouchu", ale mezi dvacítku nejlepších se bezpečně dostaly. Martina skončila dvanáctá o více než osm sekund za vítěznou Němkou Andreou Herzogovou, Gabriela na 17. pozici ztratila ještě skoro o sekundu víc.

Rohan potvrdil pozici současné české jedničky a s dvousekundovou penalizací skončil bronzový medailista ze závodu SP v Troji čtrnáctý. Po jednom dotyku si připsali i Heger s Chaloupkou, oba byli ale výrazně pomalejší a s více než desetisekundovým odstupem na nejrychlejšího Denise Gargauda Chanuta z Francie se umístili ve čtvrté desítce pořadí. V opravách stejně jako Fišerová nezaváhali, Chaloupka byl čtvrtý a Heger šestý.

"Úleva, to je první slovo, které mě napadá. Je to zase poučení. Něco jsem se sám o sobě dozvěděl. I přesto, že jsem si nepřipouštěl tlak mistra světa z okolí, tak ho někde v hlavě mám. Na předchozích závodech během sezony jsem to dokázal nějak odstranit, ale tady na mistrovství světa to znovu vyvstalo," prohlásil Chaloupka.

"První jízdu to bylo vidět, že jsem byl fakt nervózní. Byla fakt strašná. Trenér mi řekl, že hůř už to jet nejde a v druhé můžu jet jen líp. Je krásné, jak se emoce dokážou během čtyř hodin otočit. Je to jako na houpačce. Teď musím jít s čistou hlavou a maximální koncentrací do semifinále," dodal.

Ve čtvrtečním kajakářském programu uspěli hned napoprvé Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Ondřej Tunka a s Fišerovou také Antonie Galušková. Barbora Valíková se do semifinále nedostala ani z oprav. V sobotu mají semifinále a boj o medaile kajakáři, v neděli kanoisté.