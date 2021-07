Fišerová doufá, že i bez medaile dostane štěně slíbené jako odměnu

Tokio - Kanoistka Tereza Fišerová věděla, že může na olympijských hrách v Tokiu vybojovat medaili. Od rodičů za ni měla slíbené štěně. Doufá, že psa dostane, i když po nevydařené finálové jízdě obsadila šesté místo při premiéře své kategorie v olympijském programu vodního slalomu.

Jednoho psa už má, druhého by si přála. "Snila jsem o medaili, ale spíš mě asi mrzí to štěně, které za medaili mělo být. Měla být border kolie, když přivezu medaili z olympiády. To mě trošičku mrzí, ale doufám, že třeba si rodiče pobrečeli taky a slitují se nade mnou," uvedla.

Měla za sebou emočně náročný den. Na startu semifinále byla viditelně nervózní. "Když jsem sedla na vodu a rozjela se, já nevěděla, jak se drží pádlo. Ale byla jsem na sebe hrdá, že jsem to ustála a dojela tak, že vyjela to finále," svěřila se. Po dojezdu úspěšného semifinále se bouřlivě radovala.

Do finále postoupila z druhého místa, jenže tam se její jízda začala záhy sypat. "První záběry se mi jelo dobře, v hlavě jsem byla hodně srovnaná. Necítila jsem ani žádnou nervozitu, ale bohužel po té jedničce jsem byla trochu víc vlevo, než jsem chtěla, a ve dvojce mě nevzal ten váleček, což byl asi začátek konce," popisovala kritický moment závodu. Pak už se chyby nabalovaly, dvakrát se dotkla branky a nevyšla jí ani poslední protivodná branka. "Ale bojovala jsem a myslím, že mi tohle všechno přinese vzácnou zkušenost, protože určitě nehodlám končit a budu bojovat i o další olympiádu," řekla odhodlaně.

Úřadující vicemistryně Evropy měla dost sil, ale chyby už nemohla napravit. "Samozřejmě jsem cítila, že už jsou ruce trochu unavené, ale myslím, že za zimní přípravu jsem tohleto zažila nespočetněkrát, a mohla jsem. Do cíle už jsem spíš viděla, že to nebude stačit, byla jsem smutná a poslední záběr jsem vypustila. Ale jinak celou jízdu jsem jela na 100 procent," vykládala.

Na třiadvacetileté české reprezentantce ale bylo znát, že dnešní výsledek nenese lehce. "Určitě budu odjíždět spokojená, ale teď to mrzí. Všichni víme, že na tu medaili jsem měla a že jsem to nepředvedla, bohužel," posteskla si. Mrzelo ji, že nezajela své maximum. "Já bych chtěla sjet ve finále takovou jízdu, se kterou bych byla spokojená. A co si budeme říkat, ty chyby tam byly a z určitých kombinací jsem zklamaná. To bude chtít do příštích závodů vylepšit," prohlásila. Hodlá se o to pokusit už na zářijovém mistrovství světa v Bratislavě.