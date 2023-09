Fišerová a Krejčí vypadli na MS v osmifinále kayakcrossu, vyhráli Britové

Londýn - Čeští slalomáři Tereza Fišerová i Jakub Krejčí vypadli na mistrovství světa v osmifinále kayakcrossu. Loňská mistryně Evropy Fišerová první vyřazovací jízdu pokazila. Debutant na světovém šampionátu Krejčí sice dojel na postupové druhé pozici, ale pak byl odsunut na konec pořadí za nepovolený kontakt se soupeřem. Už v kvalifikaci skončili zbývající čeští reprezentanti včetně medailistů z Evropských her Ondřeje Tunky a Víta Přindiše. Světové tituly v Londýně získali domácí Britové Joseph Clarke a Kimberley Woodsová.

Fišerová dobře odstartovala, ale pak několikrát zaváhala a skončila třetí za Švýcarkou Alenou Marxovou a Rakušankou Viktorií Wolffhardtovou. "Bohužel těch chyb tam bylo hodně. Asi jsem to úplně moc nezvládla. Myslím si, že tam byly prostory, kde jsem mohla zareagovat líp," litovala.

Doufala, že si v závěrečném dni šampionátu ve své oblíbené disciplíně spraví chuť po vyřazení v kvalifikaci kajaku a nezdaru v semifinále kanoistek. To se nepovedlo. "Nevím, co si z tohoto mistrovství odnést. Připravená jsem byla dobře, ale ty výsledky zdaleka nebyly takové, jaké jsme si představovala," posteskla si.

Před branami čtvrtfinále skončil i předloňský mistr Evropy do 23 let Krejčí. Ten se v cíli radoval z postupu ze druhého místa, ale pak se dozvěděl, že jeho kontakt s Polákem Tadeuszem Kuchnem rozhodčí dodatečně vyhodnotili jako příliš agresivní. "Počítal jsem s tím, že ten Polák pojede za Italem do levé brány. Doufal jsem, že pojedu sám do té pravé. Pak mě tam odstavil a jel jsem hned za ním. Pak nastávaly další povodné branky, kde jsem se ho držel, on zpomaloval. Já jsem do něj zezadu najel, za to jsem dostal 'fault'. Nevím, co jsem měl udělat jinak," kroutil hlavou jednadvacetiletý český reprezentant, na jehož úkor polský slalomář postoupil do dalšího kola.

Kayakcross tak v olympijském areálu Lee Valley pokračoval bez českého zastoupení. Na vrchol se k radosti domácích fanoušků propracovali Britové. Potřetí získal světové zlato v této disciplíně Clarke, který po sobotním triumfu na kajaku získal v Londýně druhý titul. Z prvního individuálního zlata na MS se radovala Woodsová, která už na tomto šampionátu vybojovala stříbro za krajankou Mallory Franklinovou mezi kanoistkami.

MS ve vodním slalomu v Londýně:

Kayakcross:

Muži: 1. Clarke (Brit.), 2. Neveu (Fr.), 3. Dougoud (Švýc.), 4. Renia, ...Krejčí vyřazen v osmifinále, Tunka, Přindiš, Rohan (všichni ČR) vyřazeni v kvalifikaci.

Ženy: 1. Woodsová (Brit.), 2. Prigentová (Fr.), 3. Terčeljová (Slovin.), 4. Vuittonová (Fr.), ...Fišerová vyřazena v osmifinále, Hilgertová, Kneblová, Vojtová (všechny ČR) vyřazeny v kvalifikaci.