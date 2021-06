Fischer nechápe, že vláda plánuje větší schodek než byl v roce 2020

Praha - Bývalý premiér a ministr financí Jan Fischer nechápe, že vláda plánuje pro příští rok větší deficit, než v koronavirovém roce 2020. Řekl to dnes v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Základní parametry státního rozpočtu na příští rok se schodkem 390 miliard korun schválila vláda v pondělí, loni hospodaření státu ovlivněné dopady pandemie vykázalo deficit 367,4 miliardy korun. Plánovaný deficit pro příští rok v diskuzi kritizovala také předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová.

"Mám pocit, že plánujeme schodek rozpočtu, jak kdybychom zase čekali tři kruté vlny covidu-19," řekl dnes Fischer. Uvedl, že předpokládal, že schodek rozpočtu se bude příští rok pohybovat mezi 200 až 250 miliardami korun. "Jsme pořád ve světě naprosto rozmařilé rozpočtové nebo fiskální politiky, označil bych to jako nesnesitelnou lehkostí utrácení," podotkl. Letos je schválen schodek 500 miliard korun.

Také podle Zamrazilové by schodek rozpočtu pro rok 2022 mohl být zcela jistě pod 300 miliardami korun. Úspor podle ní lze mimo jiné dosáhnout tím, že by vláda neslibovala další přídavky na děti, nedošlo by k prolomení valorizačního schématu pro důchody dalšími mimořádnými příspěvky či by se pozdržel růst platů učitelů. "Byť chápu, že je to bolestná otázka," uvedla. "Nerušila bych také superhrubou mzdu a vrátila bych daň z převodu nemovitostí. Tím bych dohromady určitě dostala nějakých 150 miliard korun, takže bychom se potom mohli bavit o 250 miliardách korun (schodku)", dodala dnes bývalá členka bankovní rady České národní banky.

Celkové příjmy rozpočtu pro rok 2022 by podle návrhu ministerstva financí měly činit včetně peněz z EU 1,486 bilionu korun a výdaje 1,876 bilionu korun. Prioritami rozpočtu pro rok 2022 jsou podle ministerstva financí úspory na provozu státu včetně propouštění úředníků, investice za 189 miliard korun, růst důchodů o 758 Kč měsíčně, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, navýšení počtu pedagogů, policistů a vojáků nebo zmrazení platů státních zaměstnanců.

Schválit a předložit Sněmovně musí kabinet návrh rozpočtu do konce září. Proti letos schválenému rozpočtu má být podle ministerstva financí dosaženo lepšího výsledku nárůstem příjmů o 100 miliard korun. "Nastavené tempo konsolidace o 110 miliard za jediný rok je sice značné, ale díky robustnosti naší ekonomiky, rostoucím daňovým příjmům a dobře mířeným evropským penězům můžeme zároveň i nadále masivně podporovat růst hospodářství a životní úrovně v zemi," uvedla při představení návrhu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

"To, co je teď na stole, je asi maximum možného poté, co hnutí ANO, ODS a SPD prosadily zrušení superhrubé mzdy, což ten rozpočet stálo 130 miliard korun," uvedl pak tento týden vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček.