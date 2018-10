Praha - Senátor, diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer nevstoupí do žádného senátorského klubu. Rozhodl se tak dnes dopoledne po sérii vyjednávání s frakcemi, které ho podporovaly, tedy s kluby Starostů a TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Chce s nimi ale nadále spolupracovat.

"Bude nejpoctivější, když nabídnu spolupráci všem těm, kteří mně pomohli, a zároveň zůstanu nezařazeným," zdůvodnil své rozhodnutí Fischer, který kandidoval jako nezávislý. "Rozhodl jsem se pro cestu, na které mne rozhodně nečeká žádná funkce," podotkl.

Za nejlepšího kandidáta na budoucího předsedu horní komory označil nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL). "Potřebujeme silný a pevný Senát a také silného a pevného předsedu," řekl Fischer novinářům. Jeho první volbou je Hampl, s dalšími případnými kandidáty se chce ještě sejít.

Hampl by podle dosavadních informací mohl být konsenzuálním kandidátem v případě, že by žádná frakce neměla v Senátu výraznější převahu, a tím i právo nominovat šéfa horní komory. Zatím je početně nejsilnějším klub Starostů a nezávislých s 18 členy, ODS má jistých 16 senátorů a klub KDU-ČSL a nezávislí 15 senátorů. Hampl by patrně získal podporu i z šestičlenného Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21.

Občanští demokraté, kteří do čela Senátu navrhují jeho dosavadního místopředsedu Jaroslava Kuberu, mají své nové senátory představit dnes odpoledne. Posílit by je mohli například Ladislav Faktor nebo Jitka Chalánková (oba nezávislí). Starostové do vedení Senátu nabízejí nejméně tři adepty - Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka. Předsednictvo STAN doporučilo i místopředsedu hnutí a šéfa senátorského klubu Jana Horníka.

Pravděpodobné je to, že v čele Senátu v půli listopadu skončí sociální demokrat Milan Štěch. ČSSD v letošních volbách dokázala ze 13 mandátů obhájit jediný a bude mít 13 senátorů. Také vládní ANO získalo jen jednoho senátora, a má tak sedmičlenný klub.

S frakcemi, které ho podporovaly, by chtěl Fischer spolupracovat na uskutečnění svých priorit. Se Starosty by chtěl Fischer spolupracovat na podpoře méně rozvinutých regionů, s KDU-ČSL a TOP 09 na evropské politice a s ODS na vyjasnění role Senátu v ústavním pořádku.

"V době, kdy tu máme až podnikatelské projekty pro politiku, se mi zdá velmi důležité, abychom vraceli věcem smysl, obsah, který měly," dodal s tím, že ODS nabízí politickou alternativu k podnikatelskému přístupu v politice.

Nezařazenými senátory patrně nadále zůstanou bývalí členové zaniklého klubu zemanovců a komunistů Jiří Cienciala (za OSN) a Jaroslav Doubrava (Severočeši) a také Ivo Valenta (za Soukromníky), o kterého má zájem ODS.