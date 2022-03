FIS vyloučila ruské a běloruské lyžaře ze všech zbylých závodů sezony

Oberhofen (Švýcarsko) - Mezinárodní lyžařská federace FIS zakázala ve zbytku sezony 2021/22 účast ruských a běloruských sportovců v závodech Světových pohárů a na dalších svých akcích. Vedení organizace oznámilo, že na svém dnešním jednání akceptovalo pondělní doporučení Mezinárodního olympijského výboru, který tak učinil kvůli pokračující ruské agresi na Ukrajině.

"S cílem zajistit bezpečnost sportovců ve všech soutěžích rozhodla rada FIS jednomyslně, že s okamžitou platností se ruští a běloruští sportovci nesmějí účastnit až do konce sezony závodů FIS na všech úrovních," uvedla lyžařská federace v prohlášení.

FIS původně kvůli invazi "pouze" zrušila zbývající závody Světového poháru v Rusku, závodit ale Rusům a Bělorusům nezakázala. Chtěla jim umožnit startovat v pozicích neutrálních sportovců. Nyní přitvrdila, což ocenil i prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský. "Rozhodnutí Mezinárodní lyžařské federace jako Svaz lyžařů ČR podporujeme, je v naprostém souladu s naším postojem. V aktuální situaci je to jediné možné rozhodnutí, neumím si představit, že by to bylo jinak. Všichni si přejeme především to, aby ruská agrese na Ukrajině co nejdříve skončila. Vše ostatní je v tuto chvíli vedlejší," uvedl v tiskové zprávě.

Zpřísněné opatření například znamená, že norský běžec na lyžích Johannes Hösflot Klaebo získá prakticky jistě křišťálový glóbus za celkové prvenství ve Světovém poháru, protože jeho jediným reálným konkurentem byl Rus Alexandr Bolšunov, a i on měl na první místo výraznou ztrátu. V hodnocení žen zase téměř jistě přijde o vedoucí pozici Natalja Něprjajevová.

V paralelních snowboardových disciplínách nebudou moci ve zbývajících třech závodech sezony usilovat o posun z průběžného třetího místa v SP Sofija Nadyršinová a Dmitrij Loginov.

Verdiktu FIS předcházelo rozhodnutí Norska zakázat kvůli útoku na Ukrajinu ruským a běloruským běžcům a běžkyním na lyžích start v závodech SP, které se tento týden uskuteční v Drammenu a na Holmenkollenu.

"Dnes jsme informovali Mezinárodní lyžařskou federaci (FIS), že bez ohledu na její postoj se v Norsku bude závodit bez Rusů a Bělorusů," citovala agentura Reuters prohlášení norského lyžařského svazu. "Doufali jsme, že tak učiní samotná federace. Nechceme už dál čekat," uvedl předseda norského svazu Erik Röste.

Už nedlouho poté šéfka ruského běžeckého lyžování Jelena Vjalbeová oznámila v domácích médiích, že pro reprezentaci Ruska skončila mezinárodní sezona. "Budeme se účastnit domácích soutěží. Jestli místo závodů Světového poháru uspořádáme nějaké jiné, na tom se dohodneme s ministerstvem sportu," řekla Vjalbeová serveru RIA Novosti.

V Drammenu jsou ve čtvrtek na programu sprinty mužů i žen klasickou technikou. V sobotu se na Holmenkollenu uskuteční závod žen na 30 km, muži v neděli poběží padesátku. Další závody jsou naplánovány do švédského Fallunu a pak by mělo přijít na řadu finále SP. To se původně mělo konat 18.-20. března v Ťumeni, ruským pořadatelům ale bylo odebráno a stále nebylo rozhodnuto o náhradním dějišti.

Klaebo vede pořadí SP s náskokem 497 bodů před Bolšunovem, třetí Iivo Niskanen z Finska za norským lídrem zaostává o 790 bodů. Něprjajevová má k dobru 278 bodů před Američankou Jessie Digginsovou.

FIS dříve také zrušila závody ve skikrosu v Sunny Valley a skokanek na lyžích v Nižním Tagilu (18.-20. března) a Čajkovském (25.-27. března).