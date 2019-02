Oberhofen (Švýcarsko) - Mezinárodní lyžařská federace (FIS) dodatečně upravila výsledky sobotního sjezdu Světového poháru žen v Crans Montaně, který provázely problémy s časomírou. Na druhé místo se posunula vedoucí žena pořadí disciplíny Nicole Schmidhoferová z Rakouska, vítězkou zůstala Italka Sofia Goggiaová.

Kvůli technickým potížím byly v sobotním závodu ve švýcarském středisku měřeny čtyřem lyžařkám časy pomocí záložního manuálního systému. Po několika dnech prověřování přišla expertní skupina na to, že čtveřici lyžařek byl nesprávně vylepšen čas o 13 setin sekundy, jež jim byly nyní odebrány.

O umístění na stupních vítězů tak přišly švýcarské lyžařky Joana Hählenová a Laura Gutová-Behramiová, které z druhého a třetího místa klesly na čtvrté a šesté. Naopak si polepšily Schmidhoferová z čtvrté pozice na druhou a Švýcarka Corinne Suterová ze čtvrté na třetí. Nic se nezměnilo na vítězství Goggiaové, jež se dočkala výhry v SP téměř po roce.

Schmidhoferová po úpravě výsledků vede pořadí sjezdu dva závody před koncem o 90 bodů před krajankou Ramonou Siebenhoferovou.

Upravené výsledky po sjezdu SP v Crans Montaně:

1. Goggiaová (It.) 1:29,77, 2. Schmidhoferová (Rak.) -0,52, 3. C. Suterová -0,59, 4. Hählenová (obě Švýc.) -0,61, 5. Venierová (Rak.) -0,68, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,71, 7. Brignoneová -0,78, 8. Fanchiniová (obě It.) -0,83, 9. Fluryová (Švýc.) -0,97, 10. Miradoliová (Fr.) -1,04.

Průběžné pořadí sjezdu (po 7 z 9 závodů): 1. Schmidhoferová 444, 2. Siebenhoferová (Rak.) 354, 3. Štuhecová (Slovin.) 343, 4. Venierová 340, 5. Weidleová (Něm.) 278, 6. C. Suterová 228, ...22. Ledecká (ČR) 84.

Průběžné pořadí SP (po 28 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1794, 2. Vlhová (SR) 1075, 3. Holdenerová (Švýc.) 783, 4. Schmidhoferová 697, 5. Mowinckelová (Nor.) 631, 6. Hansdotterová (Švéd.) 547, ...46. Ledecká 129, 100. Capová (ČR) 17.