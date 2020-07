Firmy z programů COVID dle ČNB k 26. červnu čerpaly asi 10 miliard

Praha - Živnostníci a firmy podle aktuální statistiky České národní banky (ČNB) čerpali ze záručních programů COVID II, III a Praha k 26. červnu zhruba deset miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) přitom do 29. června schválila v těchto programech žádosti za 15,3 miliardy korun. U programu pro velké exportní firmy COVID plus nebylo podle dat ČNB ke konci června čerpání ještě zahájeno. Podle ekonomického analytika České bankovní asociace Miroslava Zámečníka se firmy snaží využívat spíše bezúplatnou pomoc jako například program Antivirus, uvedl na dotaz ČTK.

ČMZRB, která za úvěry COVID II, III a Praha ručí, k 29. červnu schválila u programu COVID II 2659 žádostí za 13 miliard korun. Podnikatelé podle ČNB k 26. červnu získali asi 8,4 miliardy korun. V případě COVID III ČMZRB k 29. červnu schválila 216 žádostí za zhruba 916 milionů korun. Živnostníci a firmy k 26. červnu přitom čerpali asi 685 milionů korun. U programu COVID Praha ČMZRB k 29. červnu schválila 254 žádostí za 1,4 miliardy korun. ČNB uvádí, že k 26. červnu podnikatelé z programu čerpali asi 755 milionů korun.

"Objemy podaných i schválených žádostí a následné čerpaní jsou prozatím malé. Zejména to platí o programu COVID III, určeného pro malé a střední podniky do 250 zaměstnanců, kde objem přijatých žádostí k tomuto datu dosáhl 15,1 miliardy, přičemž schváleno bylo 349 žádostí za 1,2 miliardy korun," uvedl Zámečník. Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda zopakoval, že pomoc státu u třetí vlny programu COVID je stále nedostatečná. Aktuálně podle něj činí asi 0,14 procenta z 500 miliard korun, které by podnikatelé mohli u tohoto programu maximálně získat.

Ze zjištění České bankovní asociace mezi členskými bankami vyplývá, že firmy si raději než půjčky vybírají například bezúplatný program na podporu zaměstnanosti Antivirus, nebo požádaly o odklady splátek. "Firmy rovněž omezily investice, hledají další nákladové úspory a jejich potřeba pracovního kapitálu vzhledem k nižšímu objemu zakázek poklesla. Banky předpokládají, že k oživení zájmu dojde pravděpodobně po letních prázdninách, zejména v září a říjnu, po skončení splátkového moratoria," řekl Zámečník.

V případě programu COVID plus pro velké exportní firmy, kde za půjčky ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), bylo k 26. červnu podle ČNB přijato 11 žádostí, o pět více než předchozí týden. Schváleny zůstaly stále dvě v objemu 123 milionů korun.