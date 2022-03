Firmy z EU zasažené sankcemi budou moct čerpat až 400.000 eur

Brusel/Praha - Firmy z Evropské unie zasažené protiruskými sankcemi budou mít nárok na státní pomoc až 400.000 eur (9,8 milionu Kč). V tiskové zprávě to dnes oznámila Evropská komise (EK). Za tímto účelem uvolnila pravidla poskytování státní pomoci, která by to jinak neumožňovala. Unie zavedla proti Rusku sérii sankcí a na další se chystá. Je to trest za invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Firmy z odvětví zemědělství, rybolovu či akvakultury budou moci dostat až 35.000 eur, zatímco firmy, které nejsou schopny dostat se k úvěrům, mohou využít státních garancí a subvencovaných půjček.

"V tomto kritickém okamžiku Evropská unie i nadále stojí po boku Ukrajiny a ukrajinského lidu. Proti této kruté invazi se musíme postavit, protože v sázce je i naše svoboda," uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová, která má v komisi na starosti hospodářskou soutěž.

Podniky, na jejichž podnikání doléhá silný růst cen energií, mohou žádat o státní pomoc na proplacení až 30 procent nákladů. Maximum je ale stanoveno na dva miliony eur.

"Sankce, které zavedla unie a její mezinárodní partneři, závažně poškodily ruské hospodářství. Tyto sankce si ale vybírají svou daň i na evropském hospodářství a bude tomu tak i v nadcházejících měsících. Proto musíme zmírnit hospodářský dopad této války a podpořit vážně zasažené podniky a odvětví. A musíme tak učinit koordinovaným způsobem," doplnila Vestagerová.

České ministerstvo financí na dotaz ČTK sdělilo, že Evropská komise dnes schválila pouze nový rámec veřejné podpory, v rámci kterého mohou jednotlivé členské státy připravit národní podpůrné dotační programy.

Evropská komise je exekutivním orgánem EU s rozsáhlými pravomocemi, zároveň funguje jako unijní antimonopolní úřad. Už před dvěma lety komise uvolnila pravidla státní pomoci, aby vládám členských zemí umožnila napumpovat biliony eur do firem zasažených pandemií covidu-19.