Praha - Farmaceutické firmy souhlasí s tím, aby ministerstvo zdravotnictví znalo ceny léků pro nemocnice. Nemocnice mají od srpna povinnost ceny zveřejňovat. Některé firmy to dříve odmítaly a hrozily zastavit dodávky. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) dnes podepsal memorandum s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) o zřízení databáze reálných jednotkových cen léčiv pro ministerstvem řízené nemocnice. Nemocnice nakoupí léky za miliardy korun ročně.

"Poprvé bude mít ministerstvo kompletní přehled o tom, za kolik jeho nemocnice nakupují léky. Budeme schopni poměřovat efektivitu nákupů našich nemocnic a aktivně reagovat v situacích, kdy by se ceny stejných léčiv v jednotlivých nemocnicích významně lišily," uvedl ministr. Databáze začne zkušebně fungovat od ledna, od února bude v plném provozu.

Nemocnice musí od srpna zveřejňovat jednotkové ceny v registru smluv. Výjimku tvoří ceny vyplývající ze specifických dohod se zdravotními pojišťovnami, které jsou pro dodavatele předmětem obchodního tajemství. Tyto údaje firmy vloží do databáze, kam bude mít kromě ministerstva přístup také Státní ústav pro kontrolu léčiv, zdravotní pojišťovny a další kontrolní orgány, například Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Nemocnice budou vidět jen své údaje, aby je mohly zkontrolovat.

Podle šetření NKÚ se ceny některých léků liší až o desítky procent. "Pokud uvidíme, že některý lék se nějak zásadně liší napříč našimi nemocnicemi, tak se budeme ptát, z jakého důvodu to je," řekl ministr ČTK a České televizi.

Pro firmy je to podle výkonného ředitele AIFP Jakuba Dvořáčka složitá záležitost a dohoda je kompromis obou stran. "Plně rozumíme zájmu ministerstva mít kontrolu nad hospodárným vynakládáním veřejných prostředků, proto jsme k této dohodě přistoupili. Zároveň tím umožňujeme, aby nemocnice mohly nadále nakupovat za výhodnější ceny, což má i pozitivní dopad na dostupnost léčiv pro české pacienty," vysvětlil Dvořáček.

Evropská unie je podle něj velmi propojený trh a ceny, které se zveřejní v Česku zasáhnou i cenotvorbu v ostatních státech. "Je pro nás zásadní, abychom udrželi určitou důvěrnost té informace a obchodní tajemství," dodal. V ČR mají podle Dvořáčka inovativní léky jedny z nejnižších cen v Evropě.

Ministerstvo plánuje nemocnicím pravidelně podávat informace o průměrných cenách a nejvyšší a nejnižší ceně v databázi. Podle ministra se tak budou moci navzájem srovnávat a bude je to případně motivovat jednat o snížení cen.

Pokud dodavatelé nebudou ceny do databáze zapisovat, zveřejní je podle ministerstva nemocnice přímo ve veřejném registru smluv. Informace tam musí vložit do měsíce od objednávky, dostupné budou tři roky. "Informace vložené do databáze budou dostupné tři roky od vložení. Data vložená do databáze nebudou patřit ministerstvu zdravotnictví ani jiné veřejné instituci, provoz, financování i bezpečnost dat je v rukou AIFP," dodalo ministerstvo.

Bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), který vede jednu z největších českých nemocnic Fakultní nemocnici v Motole, už dříve upozorňoval na to, že transparentnost české zdravotnictví prodraží. Farmaceutické a další zdravotnické firmy, pokud budou ceny veřejné, je budou muset držet pro celou Evropu, nyní se často v ČR daří vyjednat ceny nižší. Česko je podle něj příliš malý trh na to, aby na něj braly ohled. Domnívá se, že regulační úřady jednotlivých zemí budou na firmy tlačit, a ty přestanou poskytovat slevy a bonusy českým odběratelům.