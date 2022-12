Firmy rozvážejí sirup Nurofen do lékáren, někde se dočkají až ve čtvrtek

Praha - Distributoři začali rozvážet nové dodávky dětského sirupu Nurofen do lékáren. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Apeloval, aby ho lidé nenakupovali do zásoby. Sirupu by mělo podle dřívějších vyjádření ministra být asi 300.000 balení, z nich 100.000 balení před Vánoci. Podle zástupců lékarenských řetězců je množství pro každou lékárnu omezené, část dodávky by ale mohla být dostupná i pro e-shopy. Vyjádření dnes přislíbili i mediální zástupci výrobce Reckitt Benckiser.

Podle mluvčího lékáren Dr.Max Michala Petrova začal rozvoz sirupů z nové dodávky už v úterý a pokračovat bude dnes a někde i ve čtvrtek. "Množství je limitované zatím jen lékárnám, distribuce je podle rozdělovníku," uvedl Petrov. Podle něj by měl být sirup postupně i na e-shopu lékárny. Podle zjištění ČTK v 15:00 nebyl v nabídce v příchuti jahoda ani pomeranč ani na dalších velkých lékárenských internetových obchodech.

Mluvčí lékáren BENU Marek Hubač na dotaz ČTK dnes dopoledne sdělil, že dodávku firma očekává tento týden, bližší termín neupřesnil. "Mimořádná dodávka bude spravedlivě rozdělena mezi zákazníky, aby se nestalo, že dojde ke spekulativním nákupům," doplnil. Podle mluvčí lékáren Pilulka Darii Zverevské bude dodaný sirup jahodové příchuti s dvouprocentní a čtyřprocentní koncentrací účinné látky. "Další podmínky jsou zatím v jednání," dodala s tím, že situace je zatím velmi nepřehledná.

"Výpadek je velmi nepříjemný, rodiče obvykle byli zvyklí na tyto přípravky," uvedla na dotaz ČTK dětská lékařka Hana Cabrnochová, která působí i v orgánech České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Nejcitelnější byl ale podle ní výpadek dětských čípků proti horečce. "Na sirup byly děti zvyklé a obtížněji někdy přijímají jiné lékové formy. Pro nejmenší děti jsou důležité čípky, protože účinkují nejrychleji. Děti také při horečce někdy i zvrací a není možné jinou lékovou formu ke srážení horečky použít," vysvětlila.

Čípky umí některé lékárny po předepsání lékařem vyrobit, kapacity jsou ale omezené. "Léky s účinnou látkou ibuprofen se používají v případě horečky, ale i z důvodů protizánětlivých například při léčbě zánětu středního ucha, kde kombinujeme i analgetický účinek, tedy fungují i proti bolesti," doplnila lékařka.