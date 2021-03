Firmy nad 250 pracovníků měly do dneška dokončit testování

Praha - Podniky nad 250 zaměstnanců měly do dneška dokončit jejich povinné testování na koronavirus. Oficiálně bylo zahájeno 3. března. Testy budou nadále závazné jednou za sedm dní. Všichni zaměstnanci, kteří docházejí do podniku, včetně těch pracujících na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti se musejí testům podrobit. Prokázat se negativním testem musejí před vstupem do firmy i agenturní pracovníci nebo živnostníci. Testování není závazné pro lidi pracující z domova.

Firmy mohou zaměstnance testovat prostřednictvím závodního nebo externího lékaře, případně přes mobilní odběrové týmy. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Používat mohou i samotestovací sady schválené ministerstvem zdravotnictví. Stát na test přispívá 60 korun prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění. Odečíst si podniky mohou maximálně čtyři testy na zaměstnance měsíčně. Příspěvek mohou v případě potřeby čerpat i na testy za agenturní pracovníky nebo živnostníky, kteří do firmy přijdou pracovat.

Středním firmy s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít 5. března, dokončit ho musejí do pondělí. Ve veřejném sektoru se testování oficiálně spustilo ve středu, úřady a další instituce s 50 a více zaměstnanci musejí všechny otestovat do 17. března. Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) chystá povinné testování i pro firmy s méně než 50 pracovníky. Začít by mohlo ve druhé půlce března.

Povinné testování bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nutné nejméně do konce května, i když se bude epidemická situace zlepšovat. Řekl to ve čtvrtek ve Sněmovně.

Testů k samotestování se podle Havlíčka prodalo už 17 milionů kusů. Je jich ale dostatek. Dovozci a distributoři jich mají ve skladech 3,3 milionu kusů. Podle očekávání u nich klesá i cena, napsal ve středu na twitteru.