Firmy investují do alternativních energií, propouštět neplánují

Praha - Firmy se s enormním nárůstem cen energií vyrovnávají především investicemi do fotovoltaiky a moderních technologií nebo zaváděním úsporných opatření při osvětlení a vytápění svých objektů. Z plynu přecházejí na zkapalněný ropný plyn LPG, snaží se víc využívat odpadní teplo z vlastní výroby, montují úsporná svítidla, snižují teplotu v kancelářích, upravují pracovní dobu. Omezení výroby nebo propouštění zaměstnanců až na výjimky neplánují, vyplývá z ankety ČTK v krajích.

Mobilní operátor Vodafone v rámci úsporných opatření zavedl mimo jiné solární napájení vysílačů. Česká pošta snižuje teplotu v objektech či posílá administrativní pracovníky na home office.

Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic do budoucna uvažuje o nahrazení zejména plynu nebo využití sluneční energie. Americký internetový prodejce Amazon, který má distribuční centrum v Dobrovízi u Prahy, vytváří plány pro snížení spotřeby z vytápění, chlazení a osvětlení pro dobu nevyužívání prostor. Šetřit chce také vypínáním právě nepoužívaných technologií.

V kladenské továrně Lego již řadu let využívají úsporné zdroje osvětlení nebo dešťovou vodu například pro splachování toalet, na střechách výrobních hal mají nainstalovány solární panely.

Strojírenská skupina Motor Jikov Group se řídí vládním nařízením, podle kterého by mělo být v kanceláři minimálně 18 stupňů Celsia. Ve slévárně litiny přešla na směny od pátku do neděle, čímž ušetří asi milion korun měsíčně. Do práce mohou kancelářští zaměstnanci namísto od 6:00 chodit až od 8:00, aby se ušetřilo za topení a svícení.

Budějovický Budvar teplotu v provozech nesnižoval, pro vytápění používá rekuperované odpadní teplo z varny piva.

Energie patří k nejvýznamnějším nákladovým položkám v Lovochemii, která je největším výrobcem hnojiv na českém trhu. V prosinci loňského roku a v lednu kvůli vysokým cenám zemního plynu omezila výrobu. Odstávku ani propouštění firma nyní neplánuje. Pracuje na náhradě zemního plynu alternativními zdroji energie. Úsporná opatření platí hlavně v administrativě, ve výrobě jsou složitější.

Výrobce lokomotiv CZ Loko z České Třebové výrazně snížila teploty v provozech i kancelářích, opustila některé energeticky náročné technologie, připojila se na uhelnou kotelnu, upravila svícení.

Hutní podnik Liberty Ostrava maximalizuje produkci výrobních plynů, aby co nejvíce omezil nákup z externích zdrojů. Zvažuje i možnosti náhrady zemního plynu koksárenským plynem nebo propan-butanem.

Vedení strojírenské společnosti Královopolská na začátku energetické krize opustilo energeticky náročné budovy a postupně stěhuje výrobu do hal, kde je nutné zachovat provoz, a maximalizovat tak jejich využití.

K souboru úsporných opatření přistoupila i skupina Mesit, která sdružuje firmy působící v elektrotechnice, kovovýrobě či slévárenství s areálem v Uherském Hradišti-Mařaticích. Mesit například snížil teplotu vytápění budov a vyměnil osvětlení v obráběcím provozu.

Elektrotechnická společnost ATAS elektromotory Náchod ve snaze šetřit energie snížila teplotu na pracovištích v dílnách i kancelářích přibližně o dva až tři stupně. Podnik s asi 800 zaměstnanci se dále pustil do výměny zbývající části oken a zvažuje investici do fotovoltaických panelů nebo tepelných čerpadel.

V některých firmách kvůli rostoucím nákladům na energii dočasně přerušili výrobu nebo omezují směny. Celozávodní dovolenou na deset dní nařídili například v brněnské strojírně Šmeral, během zimy jsou připraveni zavést čtyřdenní pracovní týden v prodloužených směnách.

Výrobce bioethanolu Ethanol Energy ve Vrdech na Kutnohorsku, spoluvlastněný koncernem Agrofert, přerušil výrobu ve druhé polovině září. Kvůli vývoji spotových cen energií počítal až s dvouměsíční odstávkou a vyzval zaměstnance, aby si vybrali dovolenou. Zhruba po měsíci se firma díky poklesu cen plynu vrátila k běžnému provozu. Dobu odstávky využila k revizi a údržbě, nikoho nepropustila.