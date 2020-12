Firmy budou po pandemii využívat práci z domova více než dříve

Praha - Firmy budou i po konci pandemie využívat práci z domova více než před začátkem nákazy. Shodli se na tom experti oslovení ČTK. Lidé se v řadě profesí podle nich nevrátí zpět do kanceláře, ale do nového typu práce, kde částečná práce z domova, větší flexibilita a práce 'odkudkoliv' bude normální součástí pracovního života. Práce na home office je efektivnější, ale lidem chybí osobní kontakt, uvedli rovněž odborníci.

"Firmy se už nikdy nevrátí k plné práci z kanceláře. Do budoucna to bude spíše o nějakém hybridním mobilu, tedy někdo stále v kanceláři, někdo stále z domova, většina částečně z domova, částečně z kanceláře," řekla ČTK vedoucí partnerka týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů v EY Martina Kneiflová. Firmy se podle ní musí naučit v takovém režimu fungovat. Pokud to rozumně naplánují, mohou v důsledku nového nastavení ušetřit náklady, dodala.

V Raiffeisenbank se práce z domova již stala standardem. "Předpokládáme, že zhruba 30 procent zaměstnanců centrály bude v budoucnu pracovat z domova s tím, že se budou střídat tak, aby vždy nějaký čas trávili i v kanceláři," uvedla mluvčí banky Petra Kopecká.

Práce z domova se podle ní neprojevila negativně na konkrétních ukazatelích výkonnosti. "Zaměstnanci nám v interním průzkumu sdělili, že jsou s možností pracovat z domova velice spokojeni a stojí o to, abychom tuto možnost zachovali. Redukce kancelářských prostor na centrále a přechod na pravidelnou práci z domova přinese úsporu v řádech desítek milionů korun," podotkla.

Ředitelka lidských zdrojů ve společnosti Schneider Electric Ida Ročňáková míní, že jeden systém nevyhovuje všem, v práci s lidmi se nevyplácí paušalizovat. Pracovat pouze na home office může mít podle ní úskalí v tom, že většina lidí po nějakém čase ztrácí přímý kontakt s firmou. Necítí tak puls firemního dění, ztrácí komunikační návyky a v konečném důsledku může přijít i pokles produktivity, třeba kvůli nevyhovujícím podmínkám. Pokud by měli lidé možnost volby, na 48 procent z nich by podle interního průzkumu firmy sáhlo po tzv. hybridním modelu, tj. po kombinaci práce z domova a v kanceláři, a to zhruba v poměru půl na půl. A tento poměr nebude daleko od reality i ve zbytku populace, dodala.

"Zjistili jsme, že na home office jsme mnohem produktivnější a nemusíme se tolik přesouvat, což nám šetří čas. Chybí nám ale osobní kontakt," uvedl zástupce ředitele společnosti Algotech Josef Pavlis. Proto si myslí, že po pandemii se bude mnohem častěji kombinovat práce z domova a docházení do kanceláře. Část schůzek bude nadále on-line přes různé platformy pro videohovory. "U nás ve firmě máme v plánu mírně upravit uspořádání kanceláří tak, abychom vytvořili místo pro další zasedačky pro společné pracovní schůzky. Předpokládáme totiž, že více lidí bude častěji volit možnost home office a do kanceláře budou chodit převážně na setkání," doplnil