Praha - Firmy budou moci odložit na říjen úhradu sociálních odvodů za květen až červenec. Z dluhu zaplatí pětinu obvyklého penále za podmínky, že odvedou pojistné, které musí hradit jejich zaměstnanci. Předpokládá to vládní návrh zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení, který dnes schválil Senát v souvislosti s koronavirovou krizí. Předlohu, jež má posílit likviditu zaměstnavatelů, dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

V doprovodném usnesení senátoři požádali kabinet o to, aby co nejrychleji předložil návrh na dočasné snížení sociálních odvodů zaměstnavatelům, které vládní restrikce k omezení šíření nového koronaviru postihly nejvíce. "Dočasné snížení nákladů je jedním z nejúčelnějších způsobů podpory zaměstnavatelům, které může řadu z nich zachránit před krachem," uvedla horní komora. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že návrh na snížení sociálních odvodů se finalizuje a v pondělí by jej měla projednat tripartita i vláda.

Senátoři chtějí státní podporu pro kraje a obce

Senátoři navrhují, aby stát kvůli dopadům epidemie koronaviru poskytl krajům podporu 400 korun na obyvatele a obcím 1000 korun na obyvatele. Peníze by kraje a obce podle návrhu, o němž dnes informoval předseda senátorů ODS Martin Červíček, měly dostat nejpozději do konce října. Předlohu horní komora projedná v prvním čtení během odpolední schůze.

Aktivita senátorů souvisí s vládním návrhem, podle něhož jednorázový příspěvek 500 korun denně mají dostat živnostníci i společníci malých společností s ručením omezeným, kteří museli kvůli koronaviru přerušit činnost. Příspěvek je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V důsledku toho obce podle senátorů budou letos připraveny na daňových příjmech o zhruba 11 miliard korun a kraje asi o čtyři miliardy korun.

Senát minulý týden doporučil změnit zdroj peněz pro výplatu příspěvku tak, aby ho vyplácel stát ze státního rozpočtu, a nikoli z vybrané daně z příjmů od zaměstnanců. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to ale odmítla a ani provládní většina ve Sněmovně nejspíš takovou úpravu nepodpoří.

Senát umožnil delší lhůty pro přípravu rozpočtu na příští rok

Senát umožnil vládě delší lhůty pro přípravu a předložení návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prodloužení lhůt je nutné kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru. K vládnímu návrhu zákona, který lhůty prodlužuje, nepřijal žádné usnesení. Zákon neschválil, ale ani nezamítl. Senátní hospodářský výbor dnes přitom doporučil schválit zákon beze změny. Zákon tak dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Předloha umožní, že vláda bude moci dostat návrh rozpočtu až do konce září a Sněmovna do konce října. Jde o měsíční posun proti běžnému harmonogramu. Sněmovna dostává rozpočet vždy do konce září. Totéž bude platit pro střednědobý výhled na léta 2022 a 2023. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes senátorům řekla, že obdobně vláda postupovala po záplavách v roce 2002 u rozpočtu na rok 2003.

Zamítnout zákon navrhl Václav Hampl (za KDU-ČSL). Zákon označil za rozvolnění rozpočtových pravidel a podle něj jde o vážnou věc. Poukazoval i na to, že vláda bude mít víc času, ale o to méně času bude mít Sněmovna, ale odpovědnost jí zůstane stejná. Státní rozpočet schvaluje pouze Sněmovna, Senát se jím nezabývá. Návrh zákona podle Hampla nebere v úvahu ani případnou druhou vlnu epidemie, pokud by během roku nastala.

Pro zamítnutí hlasovalo devět senátorů, zapotřebí jich bylo 34. Pro schválení bylo 29 senátorů. Ani jeden z návrhů nebyl přijat.

Vláda návrh zákona zdůvodnila tím, že běžný harmonogram přípravy rozpočtu letos nelze dodržet kvůli nejistotě ohledně hloubky zdravotní a ekonomické krize, jejího trvání a následných projevů po jejím skončení. Data o dopadu epidemie na hospodářství, spotřebu nebo investice za letošní druhé čtvrtletí budou známy podle zdůvodnění nejdříve začátkem září. Teprve z těchto údajů bude možné vypracovat realistickou makroekonomickou předpověď.