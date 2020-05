Firmě Hauk na Náchodsku shořela skladová hala, škoda 100 mil. Kč

Police nad Metují (Náchodsko) - V Polici nad Metují na Náchodsku dnes shořela tovární hala bývalé přádelny bavlny, která nyní sloužila jako sklad materiálu strojírenské firmy Hauk. Oheň nadělal škodu za zhruba 100 milionů korun a hasiči jej dostali pod kontrolu po více než devíti hodinách. Rodinná firma Hauk je dodavatelem dílů karoserií pro automobilku Škoda Auto. Výrobní provozy firmy požár nezasáhl, takže její dodávky odběratelům pokračují.

Při požáru se zranil dobrovolný hasič, nadýchal se zplodin hoření. Příčina požáru není známa. "Vyšetřovatelé budou na místě požáru pracovat i zítra (ve čtvrtek), kdy by mělo dojít i k ohledání samotného požářiště," řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová. Dodala, že hasiči na vyšetřování příčin požáru spolupracují s policií.

Hlášení o požáru hasiči dostali kolem 02:30. Když přijeli na místo, hala už naplno hořela. Dopoledne se zbortily stropy a střechy a hasiči hasili hlavně z automobilových žebříků a plošiny. Kolem poledne dostali oheň pod kontrolu. Pak začali rozebírat zborcené konstrukce a dohašovat jednotlivá ohniska. Předpokládají, že na místě budou zasahovat do nočních hodin.

Na likvidaci hasiči nasadili postupně 16 jednotek s téměř stovkou mužů a 35 kusy techniky. "Všichni hasiči museli pracovat v dýchacích přístrojích. Někteří stihli vydýchat i 16 tlakových lahví. To je extrémní počet," řekl řídící důstojník zásahu David Pouč.

Video: Požár firmy Hauk v Polici nad Metují

06.05.2020, 12:53, autor: David Taneček, zdroj: ČTK

Podle firmy Hauk připadá ze stomilionové škody zhruba 40 milionů korun na zničené zásoby. Podle spolumajitele a jednatele firmy Petra Hauka oheň zničil více než 100 let starou halu o rozloze asi 5000 metrů čtverečných. Firma Hauk objekt koupila letos v lednu. V jeho jiné části naplánovala rozšíření výroby, přičemž do technologií a stavebních úprav již investovala asi 200 milionů korun. "Tato část byla požárem zasažena jen částečně. Výrobu, která se týkala nových projektů, jsme v ní plánovali spustit v červenci. Pokusíme se to splnit," řekl Hauk. Areál má firma pojištěný a podle Hauka bude chtít halu opět postavit.

Stomilionovou škodou se požár zařadil mezi čtyři největší požáry v novodobé historii Královéhradeckého kraje. V roce 2007 způsobil požár haly textilní továrny společnosti Lohmann & Rauscher v Nové Pace na Jičínsku škodu za 210 milionů korun. V roce 2012 oheň zničil část továrny textilky Mileta v Hořicích se škodou 200 milionů korun. Požár přádelny firmy Clasic Cotton v Jaroměři na Náchodsku způsobil v roce 2010 škodu za 125 milionů korun.