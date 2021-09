Firmám se vyplatí vlastní výroba elektřiny, míní účastnící odborné konference

Praha - Firmám v České republice se bez ohledu na velikost vyplatí v nejbližších letech investovat do vlastní výroby elektřiny. S odklonem od využívání uhlí jako zdroje elektřiny její cena nadále poroste a malé zdroje budou zapotřebí i pro zajištění výkonové rovnováhy. Novinářům to dnes řekli účastníci konference Energetika 2021, kterou pořádala poradenská společnost EGÚ Brno.

"V regionu střední a východní Evropy bude za 30 let chybět obrovské množství elektřiny. Jen u nás budou postupně odstaveny elektrárny zajišťující přibližně polovinu dnešního výkonu a jeho nedostatek začneme pociťovat už mezi roky 2028 a 2031," uvedl ředitel pro strategie firmy EGÚ Michal Macenauer. Uvedl, že podle současného vývoje do roku 2030 stoupne cena elektřiny o 60 procent. Spotřeba totiž stále poroste, zatímco zdrojů elektřiny bude ubývat.

Odklon od uhlí povede podle něj jednoznačně k výraznému zapojení obnovitelných zdrojů energie. Malé podnikové zdroje pro výrobu elektřiny budou zásadní jednak pro náhradu výkonu odstavených elektráren, ale také pro vyrovnávání kolísavých dodávek energie z obnovitelných zdrojů.

"Dostupnost spotřeby a regulačních služeb malých zdrojů budou zprostředkovávat takzvaní agregátoři flexibility. Ti budou sdružovat výkon od provozovatelů jednotlivých zdrojů a budou efektivně řídit jejich nasazení. Na českém trhu jsou už dnes certifikovaní dva, konkrétně společnosti innogy a E.ON," uvedl Pavel Šolc, člen představenstva společnosti společnosti ČEPS.

Pro průmyslové nebo výrobní podniky je podle účastníků konference nejvhodnější využití kogeneračních jednotek, které umožňují společnou výrobu tepla a elektřiny a v současnosti je využívají zejména teplárny po celém Česku. Využít tyto jednotky ale mohou také instituce se stabilním odběrem energií, zejména tepla, jako jsou nemocnice nebo pečovatelské domy. Jejich výhodou je rychlé zavedení, které od projektu po spuštění jednotky trvá od 12 do 18 měsíců.

Aby po ukončení využívání uhlí po roce 2033 mohla být Česká republika energeticky soběstačná, potřebuje do té doby do energetiky investovat. Pomoci mají operační programy i modernizační fond, v němž je na snižování emisí vyčleněno 300 miliard korun. Bez investic do energetiky budou podle EGÚ v Česku chybět 40 procent elektřiny pro pokrytí spotřeby.