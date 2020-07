Firmám chybí podle průzkumu zakázky, velké propouštění ale nechystají

Praha - Českým firmám postiženým následky koronavirové pandemie stále chybí zakázky. Jejich nedostatek považují za největší překážku pro návrat k předkrizové úrovni výroby přibližně tři čtvrtiny podniků, zjistil červnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR. Firmy podle něj reagují na problémy především úsporami v nemzdových nákladech, nadpoloviční většina firem neplánuje propouštění.

Propad zakázek o více než pětinu hlásilo 52 procent účastníků průzkumu. Proti dubnu vzrostl podíl firem, které očekávají v příštích dvou měsících meziroční propad v objemu zakázek od 20 do 40 procent. V dubnu jich byla pětina, na konci června se jejich podíl dostal na třetinu. Více tento pokles podle svazu dopadá na velké podniky.

"Čistě restriktivní omezení ze strany státu jako na začátku epidemie se už na omezení výroby podílí v menším měřítku. Nyní jsme ve fázi, kdy se efekty krize u nás i v zahraničí přelévají do reálné ekonomiky právě prostřednictvím úbytku zakázek," uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Právě nedostatek zakázek považuje za největší překážku návratu k předkrizové úrovni výroby 77 procent podniků. Problémy obchodních partnerů označila jako hlavní překážku plné obnovy provozu polovina respondentů průzkumu.

Nedostatek zakázek také donutil značnou část firem přehodnotit investiční plány. Dvě třetiny respondentů uvedly, že investice budou letos nižší, než plánovaly. Pro příští rok hodlá investovat méně než letos 43 procent podniků.

Přes problémy s nedostatkem zakázek 55 procent firem zahrnutých do průzkumu neplánuje propouštět. Počet podniků, které už propouštěly, přesto roste. Zatímco v dubnu propouštělo zhruba pět procent respondentů, na konci června to bylo 14 procent. Dalších 16 procent firem s výpověďmi čeká do září, jestli bude i na podzim pokračovat program Antivirus na kompenzaci části mzdových nákladů ze strany státu.

Firmy řeší také zvýšení odolnosti vůči budoucím krizím. Hlavní opatření, do něhož firmy hodlají investovat, je u 45 procent hledání nových obchodních modelů. Více než třetina podniků chce rozšířit produktové portfolio, aby nebyly závislé jen na jednom nebo několika málo odběratelských řetězcích. Čtvrtina firem by chtěla svou odolnost posílit investicemi do digitální transformace.

"Je pozitivní, že řada firem už hledá aktivně i jiné cesty z krize než jen úspory v nákladech. Ukázalo se, že už nyní měly výhodu podniky, které investovaly do své digitální transformace," poznamenal Hanák. Dodal, že stát může firmám pomoci zlepšením podmínek pro firemní investice. "Už jednáme s ministerstvem financí například o zrychlení daňových odpisů. Firmy by rychleji dostaly výdaje na investice do nákladů. Z našeho průzkumu vyplynulo, že takové opatření by pomohlo firmám z automobilového, chemického či elektrotechnického průmyslu," uvedl Hanák.

Průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR se uskutečnil od 24. do 29. června. Zúčastnilo se ho 135 firem.