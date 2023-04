Firma z Brněnska vyvíjí malometrážní nízkoenergetický dům ve tvaru kupole

Březina (Brněnsko) - Malometrážní nízkoenergetický dům ve tvaru kupole nazvaný Domeeco vyvíjí v posledních třech letech v Březině na Brněnsku společně firmy Marka Polana a Romana Kuchyňky. Kruhový základ domu má průměr sedm metrů a stojí na desce upevněné na pilotách v zemi. Ač se nápad vyvinul z originálního stanu, v současnosti je stavbička vhodná k trvalému obývání, řekl ČTK Marek Polan na jehož farmě domek stojí.

Fotogalerie

"Inspirací nám byl již ukončený projekt snadno převozitelného party stanu. První využití bylo například pro stále populárnější glamping, tedy luxusní kempování. Postupně jsme ale projekt proměnili na stavbu, kterou lze obývat celoročně s veškerým komfortem, a to s minimálními náklady. Díky tvaru kupole jsou v zimě náklady na vytápění pouhých 40 korun za den, a to i při ceně elektřiny přes šest korun na kilowatthodinu," uvedl Polan.

Základnu tvoří kruhová deska ze dřeva vyplněná izolačním materiálem, která stojí na pilotech upevněných v zemi. Kostra kupole je sestavena z masivních dřevěných trámků složených do pětiúhelníků a vyplněných takzvanou sendvičovou izolací. "Stěna propouští výrazně méně tepla než stěna běžné stavby. V současnosti je domek krytý speciální krytinou, běžně používanou na střechách. Nyní ale technologii měníme, aby se zjednodušilo sestavování. Sendvičová výplň kostry bude mít vnější povrch odolný proti povětrnostním vlivům, který po sestavení domu dostane ještě speciální nátěr, u něj si majitel bude moci zvolit barvu," doplnil jeden z autorů nápadu. Okna mají dobře izolující trojsklo, dům je připojený k elektrické síti, ke studni nebo vodovodu a může mít vlastní jímku.

Uvnitř pavilonu je hygienická buňka se sprchovým koutem a toaletou, nad ní může být umístěno spací patro pro dva obyvatele. Užitná plocha stavby se tak zvýší ze 40 na 48 čtverečních metrů.

V létě domek ochlazuje zemní ventilace. Na pěti místech podlahy jsou umístěny průduchy, které jsou pod zemí propojené s místem pod středem pavilonu. V koruně kupole je umístěný ventilátor, který odvádí teplý vzduch ven a natahuje tak skrz průduchy v podlaze chladný vzduch. Pokud by i tak byla teplota příliš vysoká, je domek vybavený klimatizací, která naopak v zimě slouží k vytápění.

Cílem autorů je cenová dostupnost domku a také rychlá montáž. "Chceme dosáhnout toho, aby montáž na místě byla hotová za jediný týden. Počítáme také s tím, že cena za čtvereční metr bude do 25.000 korun, stavba bez vybavení by měla stát do milionu," doplnil Polan.

Pokud obyvatelé domku budou potřebovat víc místa, lze ho rozšířit o další kupoli o průměru pět nebo sedm metrů.