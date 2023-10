Firma z Brna v simulátorech pro výcvik nahrazuje realitu syntetickým prostředím

Brno - Brněnská firma VR Group ve svých simulátorech pro výcvik vojáků nahrazuje realitu syntetickým prostředím. Podle obchodního ředitele Martina Klicnara jde o kopii reálného světa, díky které se vojáci naučí reagovat na vzniklé situace, zkušenosti pak mohou využít na bojišti. Klicnar to řekl ČTK. Firma je dodavatelem pozemních i leteckých výcvikových simulátorů pro Armádu ČR, slaví 25. výročí svého založení. Získala například i zakázku výcvikového systému pro bojová vozidla pěchoty CV90.

Firma má tři divize – divize AIR pro letecké výcvikové systémy, GROUND pro systémy pro pozemní výcvik a LIVE pro systémy živé simulace a virtuální střelnice. Za čtvrtstoletí existence se jako klíčový produkt vyprofilovaly simulátory pro výcvik leteckých a pozemních sil. "Realitu umíme dokonale nasimulovat digitálním světem," popsal Klicnar.

Společnost vyvinula například simulátor pro velitele, díky kterému se učí rozhodovat, jak postupovat v různých situacích. Základem je dokonalá mapa reálného prostředí, kde velitel vidí pohyby vlastních jednotek, a když se daří průzkumu, tak i jednotky nepřítele, na což zpětně reaguje. "I technika se musí chovat tak, jak by se chovala ve skutečnosti. Musí jet tak rychle, jak by asi jela, dá se nasimulovat třeba i to, jestli prší nebo jaký je tam typ půdy. Složitější je už třeba palba dvou vozidel proti sobě, kdy simulátor umí zhodnotit, jaká je munice toho daného vozidla, jaké má působení na protivníkovo vozidlo, z jaké vzdálenosti byl zásah, pod jakým úhlem, to vše aby se validně posoudilo, k jakému poničení došlo," popsal Klicnar.

Podle předsedy předseda představenstva Víta Ryšky se digitální svět na reálném bojišti uplatňuje stále více. "Pro obranu proti hrozbám 21. století je důležité pochopit moderní technologie typu dronů, pokročilého elektronického boje či umělé inteligence. Naše simulátory vojákům přesně tuto zkušenost nabízejí – mohou si na vlastní kůži vyzkoušet digitální svět, aby pak v tom reálném nebyli zaskočeni," uvedl Ryška.

Firma ve spolupráci s Aero Vodochody Aerospace dodává simulátory k výcviku pro letoun L-39NG. Spolupracuje také se švédskou firmou BAE Systems Hägglunds na zajištění výcvikového systému pro obrněnce CV90, které získá česká armáda. "Vývoj a dodávka komplexního výcvikového systému pro obrněná vozidla pěchoty CV90 je jednou z našich nejvýznamnějších zakázek vůbec. Stejně jako u jakékoliv jiné techniky platí, že výcvik obsluhy začíná právě v simulovaném prostředí, kde si vojáci mohou vyzkoušet vše od řízení, přes velení a komunikaci, až po krizové situace, do kterých se mohou na bojišti dostat," doplnil Ryška.

VR Group, a.s. vznikla v roce 1998 spojením několika technologických start-upů, které se věnují využití technologií virtuální reality. Je dceřinou společností státního podniku LOM PRAHA, jehož zřizovatelem je misterstvo obrany.