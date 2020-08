Firma vyrábí dezinfekční brány, pomohou v boji proti covid

Velké Březno (Ústecko) - S dezinfekčními branami, jež poslouží firmám, obchodním centrům, zdravotnickým zařízením a dalším institucím v boji proti koronaviru, přichází na trh ústecká společnost VDED. Jde o pojízdné buňky, které příchozí do dané instituce vydezinfikují. Jednotlivé komponenty se vyrábějí v Evropě, dodavateli jsou i firmy z Ústí nad Labem, samotnou montáž pak provádí společnost VDED ve Velkém Březně na Ústecku, kde nabízí práci místním obyvatelům. Pětičlenný personál by chtělo vedení rozšířit o 20 až 25 lidí, řekl dnes ČTK jednatel Jan Smělík.

Fotogalerie

Při vstupu změní světelné senzory brány barvu ze zelené na červenou, zezelenají na konci dezinfekce. V případě, že osoba opustí bránu dříve, než by měla, čidla počin zaznamenají a spustí sirénu jako upozornění. Celý proces trvá do deseti vteřin a podle jednatelů by měl zbavit příchozí až 99 procent virů a bakterií. Podle jednatelů jde o jediný portál, který dezinfikuje celé tělo, ruce i chodidla.

"Jsme připraveni již dnes přijímat objednávky s tím, že máme prvních deset bran, které budou vyrobené příští týden, a chceme kompletně rozjet dodávky," uvedl druhý jednatel Tomáš Vohryzka k zařízením za 219.000 korun bez daně.

Firma začala s vývojem prvních prototypů bran a s jejich studiemi letos na jaře. "Rozhodli jsme se, že uděláme studii, kdy jsme svařili rám, ten jsme osadili tryskami, čidly a věcmi, které by tam z technologického hlediska měly být, abychom zjistili, jak to funguje," popsal Smělík prvopočátky projektu. Celému vývoji produktu předcházela kupříkladu rozstřiková studie, prostorová studie i vývoj materiálů či dezinfekce.

Dezinfekce není na bázi lihu ani chloru, aby nebyla vznětlivá, neponičila oblečení a byla šetrná k pokožce, doplnil Smělík. Dvaatřicetilitrová nádržka vydezinfikuje 1350 lidí, v případě nastavení na delší proces dekontaminace, jich vydezinfikuje méně. Podle Smělíka zvládne nádržku doplnit každý, dezinfekce se bude dodávat v pětilitrových barelech, dodal.

Do budoucna by chtěli jednatelé bránu osadit kontrolou, zda má uživatel roušku, či teploměrem.