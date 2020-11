Firma: Sundání informačních tabulí ohrozí naváděcí systém v Praze

Praha - Odstranění informačních a směrových tabulí z pražských silnic ohrozí inteligentní naváděcí systém v hlavním městě. Kromě toho přinese nárůst černé reklamy, tvrdí společnost Směrové tabule.cz, která část těchto zařízení v metropoli provozuje. Reaguje tak na záměr magistrátu odstranit až 1800 reklamních, informačních a směrových cedulí navádějících ke komerčním provozovnám. Důvodem města je snaha o snížení tzv. vizuálního smogu. Podle magistrátu jde o vizuálně nevhodné komerční reklamy a orientační systém ohrožen není.

Z mostů a silnic by měly zmizet informační a směrové tabule, které zobrazují loga firem, směrovku a vzdálenost do jejich provozovny. Podle vedení hlavního města se tyto tabule podílejí na zahlcení prostoru a tvorbě vizuálního smogu. Navíc v některých případech zasahují do chodníků.

Podle Jana Eisenreicha ze společnosti Směrové tabule.cz jsou nosiče součástí naváděcího systému v Praze, kterým se řídí běžní Pražané i podnikatelé. Upozornil, že jejich umístění i obsah jsou regulovány podmínkami hlavního města. Podle Eisenreicha navíc cedule často nahrazují elektronické navigace, které mohou při hledání konkrétních vjezdů do provozoven selhávat.

Zrušení těchto nosičů může podle něj vést i k nárůstu nelegální reklamy. "Zadavatelé budou hledat cesty, jak do svých provozoven navádět na vlastní pěst," dodal.

Hlavní město však od záměru neustoupí. "Nejedná se o žádné turistické ukazatele, které by posloužily orientaci, ale jde pouze o vizuálně nevhodné komerční reklamy. Turistický orientační sytém rozhodně ohrožen není," řekl dnes ČTK mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle magistrátu navíc kromě vizuálního smogu tato zařízení rozptylovala řidiče, v některých místech překážela chodcům a komplikovala údržbu a úklid.

O vypovězení smluv s provozovateli zařízení rozhodli pražští radní letos v lednu. Dosud zmizela z cest zhruba polovina nosičů umístěných na přibližně 300 sloupech.

Odstraňování naváděcích tabulí se týkalo tří firem. Vedle společnosti Směrové tabule.cz jde o firmy Bulldog reklama a AMMA, jejíž právním nástupcem je společnost Czech Outdoor. Ředitel firmy Bulldog reklama Jan Králík v lednu ČTK řekl, že se tabule na vizuálním smogu podílejí jen velmi málo a jde především o funkční sdělení.