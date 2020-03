Firma Respilon vymyslela masky na záchyt a záhubu koronaviru

Brněnská firma Respilon vyvinula vlastní masky s nanovláknem a oxidem mědi (na snímku ze 17. března 2020), které jsou schopné zachytit veškeré viry a zahubit je. Vydrží 24 hodin. V České republice by měly být k dostání do poloviny dubna 2020. Cena ústenky bude 200 korun a cena respirátoru 315 korun.

Brněnská firma Respilon vyvinula vlastní masky s nanovláknem a oxidem mědi (na snímku ze 17. března 2020), které jsou schopné zachytit veškeré viry a zahubit je. Vydrží 24 hodin. V České republice by měly být k dostání do poloviny dubna 2020. Cena ústenky bude 200 korun a cena respirátoru 315 korun. ČTK/Šálek Václav

Brno - Firma Respilon z Brna vymyslela masky s nanovláknem a oxidem mědi, které jsou schopné zachytit veškeré viry a zahubit je. Novinářům to dnes řekla spolumajitelka firmy Jana Zimová. Podle ní ústenky i respirátory vydrží delší dobu, a to 24 hodin. V ČR by měly být k dostání do poloviny dubna. Cena ústenky bude 200 korun a cena respirátoru 315 korun. V ČR je kolem 380 lidí nakažených novým koronavirem.

Firma z Brna vyvíjí nanovlákna a dodává je zahraničním partnerům. Masky nyní nechává vyrábět v Turecku a využívá k tomu patentu izraelských partnerů na použití akcelerovaného oxidu mědi. Zimová uvedla, že původně měly být masky k dostání do konce března, kvůli zadržení vzorků v Rakousku ale nastalo prodlení, proto se posune termín získání certifikace. Podle Zimové společnost jedná o dopravě dalších vzorků a masek s českou vládou i tureckým prezidentem, vést by je měl speciální kurýr, aby se zamezilo jejich zadržení. Zimová také uvedla, že nelze masky poslat například přes Německo. "Tamní vláda by to odchytla a my bychom to ve finále museli nejspíš prodat jim," míní Zimová. Z Německa se po nařízení jeho vlády nesmějí roušky vyvážet.

Firma kromě zapojení oxidu mědi pro hubení virů řešila i to, aby masky vydržely déle než na jedno použití. Oproti klasickým rouškám tak bude možné ústenky i respirátory použít opakovaně, protože kvůli hubení virů nehrozí, že by se v roušce hromadily. Pokud tedy člověk bude nosit roušku například tři hodiny denně, vydrží mu podle firmy zhruba týden.

Zimová uvedla, že za den bude možné pro český trh vyrobit 60.000 ústenek, které by mohly sloužit klasickému trhu, a 30.000 respirátorů například pro zdravotníky nebo policisty. Respirátory jsou lépe přizpůsobené například na mluvení. Jedna ústenka se bude prodávat za 200 korun, ovšem v balení po deseti kusech. Za jeden respirátor lidé zřejmě zaplatí 315 korun, respirátory ale budou v balení po pěti kusech. Podle Zimové se v ceně promítl nedostatek ochranných pomůcek ve světě. "Když je něčeho málo a všichni to chtějí, materiál se zdraží, takže se to odrazí v cenách. My to nevyrábíme u nás, proto jsme na zdražení museli reagovat," řekla na dotaz ČTK Zimová.

Firma plánuje v květnu výrobu masek i v Brně, jejich cena by měla tedy být nižší. Podle Zimové je společnost v kontaktu s českou vládou.

Respilon zároveň řeší, že má u čínských partnerů asi 750.000 klasických ústenek s nanovláknem, ke kterým se několik týdnů nemohla dostat kvůli tomu, že nákaza koronavirem se začala šířit z Číny. V Číně už se situace zlepšila a firma jedná o tom, jak by se k zásobám dostala.