Firma požádala o prodloužení termínu dokončení oprav Barrandovského mostu

Praha - Stavební firma Porr požádala magistrát a Technickou správu komunikací (TSK) o prodloužení termínu dokončení letošní části oprav Barrandovského mostu. TSK s prodloužením termínu nesouhlasí. Pokud se tak stane, bude uplatňovat zaplacení pokut podle smlouvy. ČTK to dnes řekla mluvčí TSK Barbora Lišková. Rekonstrukce začala letos 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace. Původně měly práce skončit 2. září, ale kvůli vynuceným úpravám projektu byl termín posunut o 27 dní. Vyjádření stavebníka ČTK shání.

"Dne 26. září ve večerních hodinách obdržela TSK návrh upraveného harmonogramu prací na Barrandovském mostě. Společnost Porr tímto oznámila posun termínu dokončení prací, respektive dopravního omezení na Barrandovském mostě do 22. října 2022. S takovým posunem termínu TSK zásadně nesouhlasí a odmítá ho," řekla Lišková.

Podle dohody TSK a města se stavebníkem měly letošní opravy skončit ve čtvrtek. Pokud se tak nestane, tak TSK podle mluvčí počínaje pátkem 30. září uplatní kompenzace za nedodržení termínu podle podmínek smlouvy. Podle dřívějšího vyjádření vedení města je první den zpoždění pokuta pět milionů korun.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.