Firma Occidental plánuje největší zařízení na odsávání CO2 z ovzduší

New York - Americký ropný gigant Occidental Petroleum a kanadská začínající společnost Carbon Engineering postaví v USA zařízení, které bude ročně odčerpávat 500.000 tun oxidu uhličitého z ovzduší. Bude to největší zařízení na odstraňování tohoto skleníkového plynu z ovzduší na světě, až 120krát větší než současné největší zařízení využívající podobnou technologii. Agentuře Bloomberg to řekla generální ředitelka firmy Occidental Vicki Hollubová.

Slavnostní položení základního kamene zařízení umístěného v Permské pánvi, jedné z nejvýznamnějších oblastí těžby ropy v USA, se uskuteční koncem listopadu. Komerční provoz pak má být zahájen koncem roku 2024. Zařízení má firmě Occidental pomoci splnit klimatické cíle.

Firma Occidental Petroleum plánuje do roku 2050 dosáhnout v emisích oxidu uhličitého čisté nuly. Podle Hollubové se firma plánuje časem více zaměřit na technologii, která zachycuje emise z průmyslových zdrojů nebo z ovzduší a ukládá je hluboko pod zem, než na těžbu fosilních paliv.

Společnost podle Hollubové také plánuje prodej ropy s čistými nulovými emisemi. Dosáhnout toho chce vtlačováním většího množství oxidu uhličitého do ložiska s ropou, než kolik se uvolní při těžbě a spalování ropy. Tento proces vytlačí z ložiska více ropy než jiné techniky.