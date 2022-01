Firma Nokian Tyres představila nové pneumatiky pro SUV - video

Nová pneumatika NOKIAN TYRES Outpost™ AT zajišťuje maximální záběr ve všech podmínkách, extrémní životnost a odolnost vůči propíchnutí a proražení.

Nokian Tyres vybízí řidiče, aby posouvali své hranice s novou pneumatikou NOKIAN TYRES Outpost™ AT do každého terénu. Outpost AT je celoroční pneumatika pro SUV, crossovery a lehká nákladní vozidla, která zajišťuje bezpečnou a odolnou jízdu na jakékoliv silnici i mimo ni. Pneumatika Outpost AT s propracovanými vlastnostmi, které řidičům pomáhají zdolávat i ty nejnáročnější povrchy, byla vyvinuta pro produktivitu při práci a neomezenost ve volném čase. Celosvětově nejseverněji umístěný výrobce pneumatik bude tuto novou pneumatiku do každého terénu prodávat řidičům po celém světě. Nová řada pneumatik Outpost AT bude v příštích letech silně podporovat cíle růstu společnosti Nokian Tyres.

On-line uvedení nové pneumatiky zde můžete zhlédnout ze záznamu.

Nová pneumatika Outpost AT zajišťuje řidičům na silnici i v terénu všestrannost a odolnost při jízdě ve všech podmínkách. Její agresivní běhoun je vyvinutý tak, aby pomohl SUV vozům, crossoverům a pickupům zvládat všechny terénní výzvy. Je zpevněný díky technologii aramidové struktury Aramid Shield™. Technologie spočívá v aramidových vláknech odolných proti propíchnutí a a proražení, která jsou zabudovaná pod běhounem, aby zajišťovala maximální odolnost vůči drsným povrchům a rizikům na silnici. Nové prvky na běhounu umožňují řidičům posouvat jejich hranice a vydat se za dobrodružstvím do jakéhokoliv terénu. Přizpůsobivá směs pryže této pneumatiky se zimní certifikací tří vrcholků hor a sněhové vločky zajišťuje pohodlnou a spolehlivou jízdu na jakémkoliv povrchu a za každého počasí jako pozornost od společnosti, která vynalezla zimní pneumatiku.

"Společnost Nokian Tyres je známá pro svoje jedinečné znalosti ohledně technologií pneumatik a všestranné testování, které pomáhá udržet řidiče v bezpečí i v extrémních podmínkách,“ říká Olli Seppälä, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti Nokian Tyres. "Outpost AT je nejnovějším příkladem tohoto závazku a představuje naši technologicky nejvyspělejší nabídku pro řidiče SUV a lehkých nákladních vozidel. Strávili jsme roky vyvíjením a testováním této pneumatiky a začleňováním nových vlastností, které z ní dělají odolnou a všestrannou volbu pro jízdu na silnici i v terénu.“

Outpost AT naplňuje závazek pomoci řidičům rozšířit jejich terén, zvětšit jejich ochranu a prodloužit jejich cestování pomocí propracovaných vlastností, které řidičům umožní vydat se všude tam, kam je jejich dobrodružství zavedou.

Pneumatika je k dispozici ve 45 rozměrech s průměry od 15 do 22 palců, v LT-metrické verzi a v SUV verzi.

Rozšiřte svůj terén

Outpost AT pomáhá řidičům bourat jejich hranice, sebevědomě dojet všude tam, kam to jejich cesty vyžadují, a posilovat jejich zážitky na silnici a v terénu díky špičkovému záběru ve všech jízdních podmínkách.

Pneumatika NOKIAN TYRES Outpost AT se vyznačuje speciálním 3D dezénem, který jí pomáhá zvládat i náročné podmínky. Nový dezén si poradí s každým terénem díky tomu, že odráží jeho rozmanitost a zvyšuje tak přilnavost a ovladatelnost na jakémkoliv povrchu – od rozpáleného asfaltu přes měkké bahno a rozbředlý sníh až po štěrk s vyjetými kolejemi.

Vrchní části bočnic – špičky v horní části bočnic – zajišťují vynikající přilnavost, když se pneumatika zaboří do měkkého povrchu, a zároveň dotvářejí esteticky výrazný design, který odráží silnou dravost řidičů s touto pneumatikou. Prohlubně na ramenou zvyšují nekompromisní přilnavost v místě, kde běhoun přechází v bočnice.

Kaňonovité prořezání na průsečíku 3D dezénu a ramenou umožňuje řidičům zažít extra přilnavost v okamžiku, kdy se setkají s nepředvídatelným povrchem. A tento povrch zahrnuje také sníh a sněhovou břečku, protože pneumatika Outpost AT je certifikována pro zimní užití a označena symbolem tří vrcholků hor se sněhovou vločkou. Nová pneumatika Outpost AT byla vyvinuta tak, aby v sobě propojovala všestrannost celoroční pneumatiky s jízdní ovladatelností zimní pneumatiky.

"Řidiči dravých vozidel si chtějí užít své dobrodružství a bezpečně se vrátit domů bez ohledu na to, jakým výzvám musejí čelit,“ dodává O. Seppälä "Vytvořili jsme pneumatiku Outpost AT tak, aby zvládala bláto, sníh, štěrk i asfalt, protože záběr a přilnavost umí nejen bourat naše hranice, ale také je posouvat dál a zajistit požitek z jízdy.“

Zvětšete svou ochranu

Pneumatika Outpost AT je vybavena technologiemi, které chrání řidiče i v tom nejdrsnějším prostředí.

Technologie Aramid Shield™ zaručuje pneumatice výjimečnou životnost a odolnost vůči propíchnutí a proražení. Běhoun a bočnice jsou chráněny extrémně silnými aramidovými vlákny – stejným materiálem, který se používá u neprůstřelných vest a v leteckém průmyslu. Aramid pod běhounem pomáhá chránit pneumatiku před propíchnutími či průrazy způsobenými agresivním terénem a rizikovými prvky na silnici a zároveň zesiluje bočnice, aby zabránil prasknutí pneumatiky při kontaktu s obrubníkem nebo jinou překážkou.

Chrániče před štěrkem po celém dezénu chrání pneumatiku Outpost AT před propíchnutím. Zpevňují spodní část hlubokých drážek, chrání při jízdě v kamenitém terénu a umožňují pneumatice pohodlně zvládat i drsné povrchy.

Robustní stavba pneumatiky Outpost AT zvyšuje její nosnost a dělá z pneumatiky ideální volbu pro pracovní i volnočasové užití, na silnici i v terénu.

"Outpost AT je jednou z nejpevnějších pneumatik, jakou jsme kdy vyrobili,“ říká pyšně O. Seppälä. "Je dostatečně agresivní, aby zajišťovala nekompromisní odolnost díky aramidové struktuře Aramid Shield™, a zároveň dostatečně citlivá, aby na cestě zajišťovala komfort.“

Prodlužte své cestování

Outpost AT poskytuje vysoký kilometrový výkon díky speciálnímu běhounu s promyšlenými ochrannými prvky.

Hloubka běhounu s kaňonovitým prořezáním přesahuje hloubku běhounu pneumatik předchozí generace Rotiiva AT o 1,5 mm a u LT-metrických verzí o 2,5 mm. Běhoun s hloubkou 11,5 mm a u LT rozměrů s hloubkou 15 mm prodlužuje životnost pneumatiky Outpost AT a zvyšuje její schopnost zvládat náročný terén.

Řidiči si mohou vychutnat palivovou účinnost pneumatiky díky odolné a udržitelné směsi pryže vyrobené tak, aby minimalizovala valivý odpor a emise CO2. Společnost Nokian Tyres je celosvětovým lídrem v oblasti udržitelnosti a více než 90 procent jejích produktů se řadí do kategorií s nejnižším valivým odporem.

Trojrozměrné lamely pomáhají pneumatice Outpost AT bojovat se sněhem, sněhovou břečkou a stojatou vodou a prodlužují tak cestování v náročných podmínkách. Stabilizační podpěry a přemostění dezénových bloků zajišťují pneumatice tuhost a tím i řidičům bezstarostnost při dlouhých cestách na obtížném povrchu.

Jako vždy Nokian Tyres pomáhá řidičům přesně vědět, jaká je zbývající životnost běhounu jejich pneumatik. Patentovaný indikátor jízdní bezpečnosti, který je k dispozici u každého produktu Nokian Tyres nejnovější generace, přehledně ukazuje procento zbývajícího běhounu, takže řidiči vědí, kdy nastane čas koupit si novou sadu pneumatik.

"Nová pneumatika Outpost AT je chytrou volbou, která řidičům umožňuje využívat jejích výhod po dlouhou dobu. Odolnost neznamená jenom odolávat výzvám současnosti, ale také zaručit, že se pneumatika vypořádá s překážkami budoucnosti,“ uzavírá O. Seppälä.

Nokian Tyres Outpost AT: Posouvejte své hranice

Rozšiřte svůj terén

Outpost AT pomáhá řidičům bourat jejich hranice a sebevědomě dojet všude tam, kam to jejich cesty vyžadují.

Vynikající přilnavost na měkkém povrchu díky vrchní části bočnic a prohlubním na ramenou.

Kaňonovité prořezání pro přilnavost na nepředvídatelném povrchu.

Symbol 3 vrcholků hor se sněhovou vločkou, který představuje certifikaci pneumatiky pro celoroční užití, včetně zimních podmínek.

Speciální 3D dezén vyrobený tak, aby zvládal všechny podmínky.

Zvětšete svou ochranu

Pneumatika Outpost AT je vybavena technologiemi, které chrání řidiče i v tom nejdrsnějším prostředí.

Extrémní životnost a odolnost vůči propíchnutí a průrazu díky technologii aramidové struktury.

Pohodlná odolnost díky chráničům před štěrkem, které pneumatice pomáhají zvládat jízdu po kamenitých a štěrkových rozježděných cestách.

Robustní stavba, která zvyšuje nosnost.

Prodlužte své cestování

Outpost AT poskytuje vysoký kilometrový výkon díky speciálnímu běhounu s promyšlenými ochrannými prvky.

Běhoun s kaňonovitým prořezáním se dokáže prodírat terénem desítky tisíc kilometrů.

Palivová účinnost díky odolné a udržitelné směsi pryže s nízkým valivým odporem.

3D lamely pro zvládání sněhu a stojaté vody.

Jízdní stabilita díky stabilizačním podpěrám a přemostěním dezénových bloků.

Patentovaný indikátor jízdní bezpečnosti od společnosti Nokian Tyres přehledně ukazuje, kolik ještě zbývá běhounu.

Inovace:

Extrémní odolnost. Aramidová struktura: Aramidová vlákna odolná vůči propíchnutí jsou umístěna pod běhounem a na bočnicích, aby zajišťovala extrémní odolnost při kontaktu s výmoly, rizikovými prvky na silnici, agresivním terénem a terénními překážkami.

Maximální záběr. 3D dezén: Univerzální dezén pneumatiky NOKIAN TYRES Outpost AT jí umožňuje zvládat jakýkoliv povrch – od bahna a písku přes sníh až po suchý asfalt.

Výjimečná přilnavost. Vrchní části bočnic: Špičky v horní části bočnic spolu s prohlubněmi na ramenou zajišťují pevnou boční přilnavost na měkkém povrchu a přispívají k agresivnímu vzhledu pneumatiky.

Větší ochrana před propíchnutí. Chrániče před štěrkem: Zpevněný běhoun umožňuje pohodlnou a sebevědomou jízdu po kamenitých a štěrkových rozježděných cestách.

Spolehlivá přilnavost. Kaňonovité prořezání: Tam, kde se protínají prohlubně na ramenou s dezénem, pomáhají drážky ve tvaru X zajistit pneumatice přilnavost na nepředvídatelném povrchu.

Tři vrcholky hor se sněhovou vločkou: Celoroční směs pryže zajišťuje bezpečnou jízdu i v zimních podmínkách.

Větší bezpečnost. Indikátor jízdní bezpečnosti: Díky této patentované funkci na běhounu pneumatiky budou řidiči vždy vědět, kolik běhounu jim ještě zbývá.