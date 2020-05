Firma na lezecké chyty z Tisé přišla kvůli viru o většinu zakázek

Tisá (Ústecko) - Společnost VirginGrip z Tisé na Ústecku, která vyrábí lezecké chyty, přišla kvůli koronaviru o většinu zakázek, měla je téměř z celého světa. Trh s lezeckými potřebami kvůli zavřeným lezeckým stěnám zkolaboval, řekl ČTK majitel firmy Tomáš Riese.

Jak reakci na ekonomické problémy způsobené pandemií představila společnost interiérovou lezeckou stěnu pro děti.

"Všichni naši zákazníci ať už v Česku, Evropě nebo Japonsku byli zavření a kromě Česka většina stále zavřená je," řekl k situaci odběratelů majitel. Podle něj přicházejí zákazníci o tržby a nemají na nové produkty. "Očekávám, že dojde k poklesu poptávky ze stran našich klasických zákazníku v období od dubna do září tak o 90 procent," doplnil Riese.

Objednávky na lezecké chyty, které firma doteď vyráběla, má jen do konce května. "Trh, jak jsme ho znali, zkolaboval, takže my jsme se rozhodli, že představíme projekt dětských lezeckých stěn do každého interiéru ale třeba také na zahradu," uvedl Riese. Na vzhledu pracovali grafici i designér David Deutscha z Teplicka.

Stěna je variabilní, dá se zvětšit přidáním dalších částí. Rodiče ji zvládnou nainstalovat svépomocí a při pootočení nebo obměně chytů vznikne nová lezecká cesta. Je určená pro děti od čtyř do deseti let, a to jak ve verzi pro chlapce, tak pro dívky.

VirginGrip spustila ostrou výrobu na podzim 2018. Loni pak získala první místo v soutěži Inovačního centra Ústeckého kraje v kategorii Začínající firmy. Loni společnost vyrobila více než tři tuny chytů.