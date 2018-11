Praha - Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřuje kvůli podezření z podvodu společnost Investment and Trading Capital Limited. Firma od lidí vybrala za účelem údajného zhodnocení peněz kolem 460 milionů korun, oznámila dnes mluvčí NCOZ Iva Knolová. Kriminalisté vyzývají klienty společnosti, aby se jim přihlásili.

V souvislosti s prověřováním firmy provedli policisté minulý týden řadu domovních prohlídek. "Policejní orgán věc prověřuje jako podezření ze spáchání trestného činu podvodu," uvedla Knolová.

Na činnost společnosti Investment and Trading Capital Limited se sídlem na Novém Zélandu upozornila už počátkem loňského srpna Česká národní banka. Firma prostřednictvím internetové prezentace a oslovování potenciálních investorů nabízela možnost investovat do bankovních garancí. "Nabízená investice vykazuje znaky neoprávněného shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, tedy činnosti, který je v České republice plně regulována," uvedla centrální banka. Firma Investment and Trading Capital Limited podle ní potřebné povolení neměla, a nebyla tak oprávněná peníze od lidí vybírat.