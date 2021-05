Firma Energoaqua odmítá, že by způsobila otravu řeky Bečvy

Zlín - Ředitel rožnovské firmy Energoaqua Oldřich Havelka dnes zásadně odmítl, že by společnost způsobila loňskou otravu řeky Bečvy. Havelka to řekl ČTK. Reagoval tak na dnešní zprávu serveru iDNES.cz, podle níž řeku otrávily kyanidy, které podle soudního znalce vytekly z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Znalecký posudek, který si policie nechala vypracovat, podezřívá firmu Energoaqua, které rožnovský areál patří a provozuje tam i čistírnu odpadních vod. Havelka dnes ČTK řekl, že soudní znalec k tomu důkazy nemá.

Znalecký posudek podezřívá z otravy Bečvy firmu Energoaqua, píše iDNES

Řeku Bečvu otrávily loni v září kyanidy, které podle znalce vytekly z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Znalecký posudek, který si policie nechala vypracovat, podezřívá firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, uvedl dnes server iDNES.cz. Firmě areál patří a provozuje tam i čistírnu odpadních vod. Vedení společnosti Energoaqua se dnes ČTK nepodařilo kontaktovat. Již dříve však ředitel firmy Oldřich Havelka opakovaně odmítl, že by firma řeku otrávila.

Policie se odmítla k informacím týkajícím se otravy řeky Bečvy, které zpravodajský portál zveřejnil, podrobněji vyjadřovat. "V tuto chvíli to nebudeme komentovat. Posudek fyzicky ještě nemáme. Jakmile ho prostudujeme, tak se k němu bez jakéhokoliv dalšího odkladu vyjádříme," řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš.

Zlínská policie v pondělí uvedla, že soudní znalec Jiří Klicpera dokončil práce na znaleckém posudku, který se týká otravy Bečvy a policie čeká na doručení materiálů, následně budou vyšetřovatelé s posudkem pracovat. Obsah posudku odmítl Klicpera komentovat, upozornil na to, že je vázán mlčenlivostí.

Posudek je pro policejní prověřování ekologické katastrofy klíčový. V minulosti Klicpera dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vyhotovení, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. Znalec již dříve stejně jako ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), kam patří i portál iDNES.cz. Dezu jako možného původce otravy již dříve vyloučila i Česká inspekce životního prostředí.

Policie i ministr Brabec již dříve označili kanál z rožnovského továrního areálu za možný zdroj otravy. Kontaminovaná voda místo přečištění a odstranění chemikálií tekla podle iDNES.cz. kanálem rovnou do řeky v městské části Valašského Meziříčí Juřinka a ne do speciálních lagun, které v areálu jsou. V řece uhynulo 40 tun ryb a tok byl otráven v délce 40 kilometrů. Energoaqua sídlí 16 kilometrů od místa otravy. Do řeky ústí stará kanalizace, která vznikla ještě za socialismu v dobách, kdy v areálu fungovala Tesla. Nyní je tam řada průmyslových podniků a nájemců, kteří své odpadní vody včetně kyanidových vypouští do čistírny. Kanál však ústí do řeky více než tři kilometry nad místem zářijového úhynu ryb. Rybáři proto opakovaně upozornili na to, že je nemožné, aby byl zdrojem otravy a aby kyanid byl v řece v tak dlouhém úseku a nezabíjel.

Náměstkyně zlínského hejtmana Hana Ančincová (Piráti), která má životní prostředí na starosti a kauzou otravy Bečvy se zabývá, dnes ČTK řekla, že si počká na oficiální stanovisko. "Jak však pan soudní znalec mluvil do médií, tak se obávám, že si podkopával vlastní důvěryhodnost," uvedla Ančincová. Krajský úřad Zlínského kraje pokračuje v kontrolách ve společnostech Deza a Energoaqua. Ve firmě Energoaqua se kraj zabývá kontrolní a povolovací činností na základě vodního zákona. Zároveň přehodnocuje limity pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek.